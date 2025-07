Así es Roborock Q7 L5+, el aspirador y friegasuelos que garantiza una limpieza óptima y facilidad de uso personalizada

Roborock Q7 L5+ es el robot aspirador y friegasuelos de la firma que ofrece una experiencia de limpieza equilibrada entre la sencillez y la eficacia, gracias a su notable potencia de succión de 8.000 Pa y su sistema de fregado de alta intensidad, todo ello acompañado de su base RockDock Plus, que se ocupa del trabajo sucio con el vaciado automático y la bolsa recogepolvo de 2,5 litros.

Desde Portaltic hemos podido probar el modelo del robot aspirador Roborock Q7 L5+ en color blanco, aunque también se ha lanzado una versión en color negro, y a primera vista, ofrece un diseño de líneas modernas con un aspecto elegante que hace que sea un dispositivo capaz de encajar en cualquier entorno.

Ya sea un espacio más amplio, como un salón recogido, este robot se adapta para formar parte de la estancia sin destacar demasiado pero, a su vez, acompañando la decoración. No obstante, aunque depende de gustos, la versión en color negro aparenta ser más polivalente todavía que la blanca en este sentido.

Con una forma redondeada, su parte frontal es sencilla, destacando sobre todo los distintos sensores, que también sobresalen en un módulo circular en la parte superior, acompañado de dos botones, uno de encendido y apagado y otro para acceder a las funciones básicas de configuración. En relación al tamaño, se encuentra en la media de los robots aspiradores del sector, con un grosor de 9,91 cm.

Este modelo de la serie Roborock Q7 cuenta con la base de carga y autovaciado RockDock Plus, que sí muestra un formato más reducido en comparación a otros modelos, lo que permite su instalación en prácticamente cualquier rincón, siempre que el robot aspirador pueda acoplarse correctamente.

Experiencia aspiración y fregado eficaz

A la hora de aspirar, su potencia de succión alcanza los 8.000 Pa, lo que, de la mano de su doble sistema antienredos, posibilita recoger cualquier tipo de suciedad que tenga delante, ya sea polvo, pelo, arena, así como la suciedad en las rendijas del suelo o en la alfombra, tal y como hemos podido comprobar.

Concretamente, este doble sistema antienredos equipa un cepillo principal JawScrapers Comb y un cepillo lateral antienredos que se combinan para evitar que se forme una maraña con la suciedad, lo que hace que requiera menos mantenimiento por parte de los usuarios.

En cuanto al sistema de fregado, Roborock Q7 L5+ dispone de una capacidad de agua de 280 ml y de una mopa con la que, a medida que se mueve, limpia el suelo automáticamente a lo largo de la rutina de limpieza. Con ello, ofrece una limpieza exhaustiva y, además, lo hace con capacidad para ajustarse a las necesidades de los usuarios.

Esto se debe a que cuenta con tres niveles de flujo de agua ajustables, lo que permite personalizar la intensidad de la limpieza, por ejemplo, programando un nivel bajo para un repaso de mantenimiento por una zona concreta o bien una limpieza más intensiva con una intensidad superior.

Llama la atención su modo DEEP+ para una limpieza más a conciencia, que ralentiza los movimientos del robot y divide las rutas de fregado en zonas más pequeñas, para llevar a cabo una limpieza más intensa ante la suciedad persistente.

Autonomía de limpieza y funcionamiento

Cabe destacar que el robot aspirador cuenta con una batería de 3.200 mAh, lo que permite limpiar con una autonomía de poco más de dos horas. Así, aunque depende del área que se quiera limpiar, garantiza sesiones prolongadas, con un máximo de 170 metros cuadrados.

Igualmente, toda esta experiencia de limpieza se complementa de forma útil con el RockDock Plus, donde el robot descansa tras cada tarea de limpieza, y tarda en cargarse al cien por cien alrededor de tres horas y media. Según hemos notado, cuando identifica un nivel de batería bajo, regresa al RockDock Plus y se recarga hasta aproximadamente un 80 por ciento. Tras ello, reanuda el ciclo de limpieza.

Una vez finalizado el proceso, esta estación genera un torbellino para soplar el polvo oculto y dispone de una bolsa de 2,25 litros para almacenar la suciedad. De esta manera, Roborock asegura que permite limpiar hasta siete semanas sin necesidad de desechar el contenido.

Además, la bolsa de polvo cuenta con una clasificación E12, lo que significa que filtra el polen, los alérgenos de gatos y perros, así como los alérgenos de ácaros del polvo, algo a valorar en caso de tener alergia a alguna de estas sustancias.

A pesar de las facilidades de limpiado automático que ofrece Roborock Q7 L5+, se ha de tener en cuenta que la limpieza del paño que incorpora el aspirador para el sistema fregado sí corre a cargo del usuario, como también es habitual en otros modelos de robot aspirador.

Es decir, aunque dispone de un formato de módulo de fregona desmontable muy cómodo y sencillo para retirar el paño y, posteriormente, volver a fijarlo, es necesario quitarlo regularmente para higienizarlo y poder volver a utilizarlo, lo que puede resultar una carga extra en algunas ocasiones.

Experiencia de usuario

Para la navegación, utiliza el sistema PreciSense LiDAR. Asimismo, es capaz de detectar automáticamente las zonas con suelo de alfombra, donde aumenta automáticamente la potencia de succión, y las zonas donde no puede seguir aspirando, ya sea porque no pueda acceder por tamaño, por ejemplo, debajo de una mesa, o porque encuentre una zona de escaleras que no puede bajar.

Este sistema de navegación hace un escaneo de 360 grados y crea mapas de los espacios en tiempo real, según Roborock, con un sistema de mapeo rápido que ofrece seis veces más velocidad. Además, también permite crear mapas de varias plantas.

Igualmente, cuenta con un sistema de navegación inteligente que detecta los lugares complejos y los evita automáticamente, además de sugerir zonas prohibidas como puede ser un escalón o un espacio de difícil acceso.

Aunque es cierto que este sistema inteligente reconoce las situaciones complejas, hay algunas zonas en las que se ha quedado paralizado, como debajo de las camas, ya que aunque entra por tamaño, quedaba finalmente enganchado en ciertos puntos. Sin embargo, estos incidentes se solucionan de forma sencilla configurando zonas prohibidas de forma manual, para que el robot las evite.

Todo ello se puede gestionar de forma muy sencilla desde la aplicación de Roborock, disponible en iOS y Android, que integra opciones de personalización para establecer el modo de limpieza deseado, permite realizar ajustes en el mapa, indica el estado de la batería del robot y permite programar periodos de limpieza.

Asimismo, también comparte notificaciones con el usuario cuando hay algún problema durante el periodo de limpieza y permite cuestiones como que, si alguna zona no se ha limpiado de forma correcta, el robot vuelva a pasar sobre ella antes de seguir con su proceso habitual.

Conclusión y precio

En cuanto a su precio, este robot aspirador se puede adquirir por 389,99 euros desde la página oficial de Roborock, sin embargo, enmarcado en el periodo de Amazon Prime Day, actualmente cuenta con un descuento de más del 30 por ciento, lo que lo deja en 269 euros. Este descuento está disponible hasta el próximo lunes 7 de julio.

Más allá del precio, se trata de un modelo que ofrece una experiencia de limpieza realmente cómoda y eficaz, tanto por sus capacidades de succión y fregado que facilitan notablemente las tareas de limpieza de los usuarios, como por la facilidad a la hora de configurar las preferencias desde la 'app', ya sea para gestionar los espacios como para programar su uso en el día a día.

Además, Roborock Q7 L5+ ofrece un resultado equilibrado con respecto a su precio, ya que aunque no ofrece todas las comodidades que sí disponen otros modelos, con bases más avanzadas y otras capacidades de autolimpieza, cumple eficazmente con las necesidades de los usuarios.