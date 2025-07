Los subtítulos generados con IA de Crunchyroll causan polémica por su mala calidad

Crunchyroll, la plataforma de contenido anime en 'streaming', tiene un problema con los subtítulos y traducciones generados por inteligencia artificial (IA), una herramienta con la que pretendía alcanzar a un público mayor y que ha generado quejas por su mala calidad.

Sin sentido, sin puntuación y sin ocultar que se ha usado ChatGPT. Así es como Crunchyroll ha presentado a los usuarios de su plataforma los subtítulos de los animes -series de animación japonesa- en diferentes idiomas.

El uso de la IA ha cogido por sorpresa a algunos suscriptores, aunque ya el año pasado, el presidente de esta plataforma, Rahul Purini, confirmó a The Verge su intención de utilizar herramientas generativas para ofrecer subtítulos y transcripciones. Pero su calidad ha dejado mucho que desear.

Esta situación llevó, por ejemplo, a eliminar el primer episodio de 'The Yuzuki Family's Four Sons' y recientemente, los subtítulos en alemán de 'Necronomico and the Cosmic Horror Show' mostraron claramente que habían sido generados por ChatGPT, como compartió el usuario Pixel en la red social Bluesky.

«Nos informaron de que un proveedor externo utilizó subtítulos generados por IA, lo cual infringe nuestro acuerdo. Estamos investigando el asunto y trabajando para corregir el error», ha declarado un portavoz de Crunchyroll a Engadget.

Crunchyroll, propiedad de Sony, ofrece acceso a un catálogo de cine y series anime, con estrenos directos desde Japón. Precisamente, la IA iba a ayudar a traducir los nuevos lanzamientos, con la idea de alejar a los seguidores del anime de las descargas ilegales.