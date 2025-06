El primer dispositivo de OpenAI y Jon Ive no será un 'wearable'

El primer dispositivo en el que están trabajando OpenAI y Jon Ive no será un 'wearable', como se desprende de una demanda por uso de marca registrada.

OpenAI adquirió en mayo io, la empresa cofundada por Jonathan Ive, antiguo responsable de Diseño en Apple, para establecer un equipo dedicado al desarrollo de 'hardware' de inteligencia artificial. La operación se cerró por 6.500 millones de dólares (unos 5.600 millones de euros).

Sin embargo, las menciones a io han desaparecido recientemente de la web y los canales oficiales de OpenAI debido a una demanda por uso de marca registrada presentada por Iyo, empresa dedicada al 'hardware' con IA de interacción con voz nacida en Google.

Como se desprende de los documentos judiciales, los planes de io incluían lanzar su primer dispositivo en 2026, como pronto, que no sería ni un dispositivo intraauricular ni un 'wearable', informa The Verge. Según ha declarado el responsable de Hardware de io, Tang Tan, el dispositivo está diseñado, pero no finalizado.

Desde Iyo aseguran que tanto io como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sabían de su existencia e incluso les solicitaron alguna demostración de un producto que aún no ha llegado al mercado.