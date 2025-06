Los proyectores son para el verano y el XGIMI MoGo 3 Pro es una opción interesante

Aunque dentro del hogar el televisor sigue siendo el rey, en las terrazas de muchos chalets los proyectores celebran el inicio del verano para volver a brillar. Por ello, las versiones portátiles de estos dispositivos son los que están experimentando un mayor crecimiento, debido a su versatilidad y el aumento progresivo de su calidad. Hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo XGIMI MoGo 3 Pro y os vamos a compartir nuestras primeras impresiones.

Partiremos de esa idea de versatilidad. No importa si compras este proyector para el jardín, para el salón o para la habitación de tu hijo... Lo bueno de XGIMI MoGo 3 Pro está pensado para adaptarse a cualquier entorno, ofreciendo una imagen de alta definición (con una resolución Full HD 1080 píxeles) en un tamaño compacto, capaz de llegar hasta las 120 pulgadas al proyectarse. Lo que viene siendo un cine en casa. Otra ventaja es que solo precisa de una fuente de energía de 65W con USB-C para funcionar, eso significa que con una batería externa potente podría funcionar.

Y lo mejor de todo es lo fácil que resulta de usar, al incorporar Tecnología de Adaptación de Pantalla Inteligente (ISA 2.0), lo que permite corregir de forma automática la distorsión trapezoidal, realizar un enfoque automático y evitar de forma inteligente los obstáculos para una configuración sin complicaciones. Además, cuenta con un soporte integrado con rotación de 130 grados. Da igual desde donde proyectes, que lograrás un rectángulo perfecto y una definición genial.

¿La pega? Sus 450 lúmenes resultan algo escasos para estancias donde haya algo de luz. Es un proyector excelente para situaciones de oscuridad total, pero genera algún problema a la hora de enfocar si -por ejemplo- lo ponemos en el exterior y el sol no ha caído por completo. El problema no es que se vea peor, sino que no logra enfocar bien y ubicarse en la pantalla habilitada para proyectarse. Toca ser pacientes y esperar a que las condiciones sean óptimas.

A partir de ahí, la experiencia de uso es soberbia y parte de la culpa la tiene su sistema operativo Google TV, que nos permite movernos por el menú y tener acceso directo a más de 10.000 aplicaciones y 800 canales gratuitos. Una opción muy cómoda para ver casi cualquier contenido en gran pulgada, desde la serie favorita de Netflix al partido de fútbol del día en Movistar o DAZN.

Asimismo, cuenta con dos altavoces Harman Kardon de 5 vatios, que resultan suficientes para ofrecer un sonido envolvente, nítido y fuerte (compatible con Dolby Audio). Estos se pueden usar también como altavoces o combínalo con el 'Modo de Luz Ambiental' para añadir un toque divertido en una fiesta en casa. En lo que respecta al ruido que genera el propio dispositivo al funcionar, estamos hablando de menos de 32 dB. Casi imperceptible.

En definitiva, estamos ante un mini proyector con un potencial enorme, aunque aumentar los lúmenes sería clave para que el rendimiento en cualquier entorno sea todavía mejor. Su precio, 449 euros, lo convierte en una opción interesante para quienes quieren empezar a probar este tipo de dispositivos sin llevarse un disgusto, que es lo que puede ocurrir con proyectores 'low cost' que se encuentran por Internet a precios muy reducidos. Tiene cosas por mejorar, pero XGIMI MoGo 3 Pro es una opción interesante para quienes buscan montar un cine de verano en casa sin gastar un dineral.