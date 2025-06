OnePlus lanza el OnePlus 13s, su nuevo móvil que añade el botón Plus Key e integra las nuevas funciones de OpenPlus AI

OnePlus ha presentado su nuevo teléfono de gama alta, One Plus 13s, que incorpora por primera vez en un dispositivo de la marca el botón Key Plus, e integra todas las nuevas funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) que ha desarrollado la compañía centradas en la personalización en la experiencia del usuario.

La empresa china ha explicado que el lanzamiento de este dispositivo se basa en la idea de satisfacer la demanda de un terminal más pequeño que venía reclamando su comunidad, un móvil más compacto que no comprometiera su rendimiento y pudiese ofrecer la experiencia «rápida y fluida» de OnePlus. La principal novedad que incorpora el nuevo OnePlus 13s se encuentra en la parte del 'hardware', concretamente en el botón Plus Key, un nuevo botón que OnePlus incorpora por primera vez en este dispositivo y que reemplaza al tradicional Alert Slider de la marca. El Plus Key tiene el objetivo de activar las funcionalidades impulsadas por IA que OnePlus ha desarrollado bajo el nombre de Open AI, y que presentó la semana pasada en Londres. Con este botón se activará la función de Plus Mind, que captura, organiza y busca contenido relevante en la pantalla del usuario, como texto, imágenes, conversaciones o artículos. Plus Mind organizará este contenido en un espacio llamado Mind Space, que la compañía ha asegurado que será capaz, en futuras actualizaciones, de resumir automáticamente información. Esta estrategia de OnePlus que ha acompañado el lanzamiento del OnePlus 13s también incorpora otras funcionalidades como AI Search, que permitirá buscar archivos locales y en la nube, y estará integrada con Google Gemini y Mind Space; o AI Translation, que ofrece capacidades de traducción mejoradas. Por su parte, las de AI Call Assistant y AI Voice Scribe están centradas en la optimización de las llamadas por medio de resúmenes y traducciones de las llamadas en tiempo real, así como la grabación de las mismas en aplicaciones de terceros como WhatsApp o Zoom. En cambio, OnePlus ha indicado que las funciones centradas en la experiencia en llamadas no se lanzarán inicialmente en Europa ni América del Norte debido a las regulaciones en estas regiones en materia de privacidad y protección de datos, por lo que sólo estarán disponibles en la India y en China. Cámara impulsada con ia En cuanto al apartado fotográfico, el OnePlus 13s dispone de una serie de funciones impulsadas con IA, como son AI Eraser 2.0, destinada a la edición de fotos y que permite editar fotos con hasta 20 personas, mejorándolas y corrigiendo ojos cerrados y expresiones no deseadas, o la de AI Reframe, que sugiere encuadres óptimos para las fotos. El dispositivo cuenta con un sensor Sony LYT-700 de 50 MP, que destaca por sus capacidades HDR avanzadas y una Estabilización Óptica de Imagen (OIS). El teleobjetivo, por su parte, utiliza un sensor de 50 MP, con zoom óptico 2x, diseñado para obtener retratos detallados. Asimismo, la cámara frontal es de 32 MP, y cuenta con un enfoque automático que ofrece selfis nítidos y videollamadas claras, según ha advertido OnePlus. Las cámaras traseras permiten la grabación de video en 4K a 60fps con Dolby Vision HDR, ofreciendo un rango dinámico y claridad superiores; mientras que la estabilización de video es mejorada con Ultra Steady. Además, la función OnePlus Snapshot combina dos exposiciones para capturar movimiento y mejorar la calidad en tiempo real. OnePlus ha resaltado que el módulo de cámara trasero está estratégicamente ubicado en la esquina superior izquierda para evitar interferir al sujetar el teléfono horizontalmente. Por otro lado, en lo referente a la pantalla, OnePlus ha subrayado la calidad visual alcanzada mediante una resolución de 1,5K, con una tasa de refresco de 120 hercios; así como un alcance de hasta 1.600 nits en modo de alto brillo para obtener mucha visibilidad bajo el sol, y un mínimo de 1,1 nits en baja luz para ofrecer una experiencia cómoda. También cuenta con una profundidad de color de 10 bits e incluye tecnologías como Aqua Touch 2.0 para usarlos con las manos mojadas, y Modo Guante. PRIVATE COMPUTING CLOUD Y BATERÍA DE 5.850 mAh Ante la preocupación por la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos, OnePlus ha desarrollado una estrategia que incluye el procesamiento en el dispositivo, en la nube y una capa intermedia llamada Private Computing Cloud, una capa intermedia diseñada para procesar datos sensibles de forma segura. OnePlus ha asegurado que es «impenetrable», incluso para ellos. Asimismo, el OnePlus 13s ha sido presentado como un teléfono compacto por la compañía, que cuenta con una pantalla de 6,32 pulgadas, un grosor de 8,15 milímetros y un peso ligero de 185 gramos, con lo que han pretendido hacer un tamaño «perfecto» y alcanzar «la experiencia de manejo más cómoda» que han logrado. Por este motivo, la compañía ha establecido unos biseles laterales de 1,34 milímetros, mientras que el ancho dispositivo es de sólo 71,7 milímetros. Así, OnePlus ha explicado que se ofrece un área de visualización más grande, y lo hace comparable en tamaño a otros teléfonos de 6,1 pulgadas. Por su parte, este dispositivo tiene integrado un 'chipset' Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que destaca por ofrecer un gran rendimiento, según ha resaltado OnePlus, dado que ha aumentado un 45 por ciento el rendimiento de la CPU en comparación con la generación anterior, lo que se suma a un impulso del 40 por ciento en rendimiento y eficiencia para la GPU Adreno. Del mismo modo, OnePlus 13s cuenta con una configuración de 12GB de RAM LPDDR5X y 256GB o 512GB de almacenamiento interno. En lo referente a la batería, OnePlus ha asegurado que se trata de «la mejor batería que ha instalado en un teléfono», ya que cuenta con 5.850 mAh y carga rápida de 80W SUPERVOOC, lo que proporciona una duración de la batería de un día «fácilmente». En este sentido, OnePlus ha comprobado que su nuevo dispositivo móvil es capaz de mantenerse con batería hasta 24 horas en una llamada de WhatsApp, lo que supone más del doble de lo que puede durar un iPhone 16 (11 horas) y un 41,7 por ciento más que el Galaxy S25, así como una mayor duración en videojuegos, según ha comprobado la compañía. Asimismo, el dispositivo lleva integrado un sistema de refrigeración con cámara de vapor 3D Cryo-Velocity de 4.400 milimetros cuadrados, lo que se optimiza con una capa de refrigeración «pionera en la industria» en la cubierta trasera, según ha afirmado OnePlus, que integra una capa de grafito de alto rendimiento. OnePlus ha explicado que estos avances en rendimiento, refrigeración y batería han sido posibles gracias a la Estructura S de la marca, que ha sido diseñada para maximizar el espacio interno con una serie de innovaciones internas, como una placa base principal rediseñada en «sándwich» que mejora la utilización del espacio en un 30 por ciento en comparación con el diseño estándar. OnePlus también ha resaltado la miniaturización de 355 componentes, lo que ofrece 60 milímetros cuadrados adiciones de espacio interno. Además, el marco central fue especialmente diseñado para acomodar 0,8 milímetros adicionales de ancho de batería. Todo ello, integrado en la Estructura S, dota al dispositivo una optimización del espacio que hace posible que la potencia del dispositivo se integre en un diseño compacto, según ha señalado la marca. El OnePlus 13s estará disponible en India y China, con unos colores Black Velvet, descrito como un negro clásico intenso; Pink Satin, la primera vez que OnePlus ofrece una opción rosa; y por último, Green Silk, una edición exclusiva para India, que mantiene el verde clásico de la marca.