Nintendo Switch 2, ya disponible a nivel global

Nintendo Switch 2 ha llegado este jueves al mercado para ofrecer a los usuarios un diseño más grande, mejoras en el rendimiento y nuevas funciones que habilitan el modo ratón y el juego con amigos a través de GameChat.

El nuevo 'hardware' de Nintendo trae una pantalla (7,9 pulgadas) y unos mandos Joy-Con más grandes, estos últimos, además, con un sistema de anclaje magnético y un nuevo modo ratón para usarlos sobre una superficie llana.

La pantalla muestra el salto a nivel gráfico respecto de su predecesora. En ella, Nintendo ha utilizado un panel LCD que ofrece una resolución de 1.080p, velocidad de hasta 120fps y compatibilidad con la tecnología de alto rango dinámico (HDR) para reproducir los videojuegos de manera fluida y en alta calidad, con colores vivos y contraste. Conectada a un televisor con la base, soporta resoluciones de hasta 4K.

Hace gala de una amplia compatibilidad con los juegos de su predecesora, algunos de ellos con mejoras, como es el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirvy y la Tierra Olvidada, Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon:Z-A; si bien sus avances visuales los aprovecharán mejor los títulos desarrolladores para ella, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza.

El Joy-Con 2 derecho incluye un nuevo botón con la letra Ce, que da acceso a GameChat, el nuevo sistema de comunicación con amigos y familiares durante las partidas, que aprovecha el micrófono y los altavoces integrados en la pantalla de la consola, así como la Cámara de Nintendo Switch 2, que se vende aparte.

Switch 2 está equipada con un puerto USB-C y ofrece 256GB de almacenamiento interno, frente a los 8GB de memoria de la Switch original, con mejoras en la velocidad de lectura y grabación de datos, que puede ampliarse con tarjetas microSD Express.