OpenAI trabaja para que los usuarios puedan iniciar sesión con la cuenta de ChatGPT en otras aplicaciones

OpenAI está trabajando en la posibilidad de que los usuarios puedan iniciar sesión con su cuenta de ChatGPT en aplicaciones de terceros, ya que está buscando desarrolladores interesados en integrar esta función en sus propias aplicaciones.

La compañía estadounidense especializada en inteligencia artificial tiene la intención de expandirse a otras áreas a través de una función que permita a los usuarios abrir su cuenta de ChatGPT en aplicaciones de terceros, al igual que se puede hacer con las cuentas de Google, Apple o Microsoft.

OpenAI ha publicado este martes un mensaje en su página web en el que comunica sus intenciones de desarrollar esta función próximamente, y adjunta un formulario para que los desarrolladores de las aplicaciones interesadas envíen sus propuestas.

En el formulario se detalla que esta idea está dirigida tanto para pequeñas empresas con menos de mil usuarios semanales, hasta grandes aplicaciones con más de cien millones de usuarios semanales.

Asimismo, el cuestionario también incluye otras preguntas relacionadas con la cantidad que cobran por las funciones de IA, o si son clientes de la API de OpenAI.

No obstante, esta propuesta no es nueva, ya que a principios de mes, la compañía lanzó una vista previa para desarrolladores en Codex CLI, su herramienta de codificación de IA de código abierto para terminales, que permite a los desarrolladores conectar sus cuentas de ChatGPT Free, Plus o Pro con sus cuentas API.

En este caso, OpenAI ofreció a los usuarios de Plus cinco dólares en créditos API al abrir su cuenta de ChatGPT, mientras que a los usuarios Pro les ofreció hasta 50 dólares.

Se trata de un paso que han dado los gigantes tecnológicos para abarcar más segmentos y estar presentes en otras áreas de consumo, como pueden ser las compras en línea, las redes sociales y los dispositivos personales, por lo que OpenAI tiene la intención de encaminarse en la misma dirección.