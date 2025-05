Activision cierra Call of Duty: Warzone Mobile por no cumplir con sus expectativas

Activision ha anunciado el cese de soporte para Call of Duty: Warzone Mobile, que será retirado de Google Play y la App Store este domingo al no cumplir con las expectativas de la desarrolladora para este juego móvil, por lo que dejará de recibir actualizaciones desde este lunes pese a que los servidores seguirán en activo.

El domingo 18 de mayo ha sido el último día que la desarrolladora estadounidense ha dado de plazo para descargar el juego, por lo que a partir de este lunes ya no está disponible en las tiendas de Android y Apple, aunque la compañía no ha puesto una fecha definitiva para su cierre completo.

En concreto, Activision ha explicado que el juego, lanzado en marzo de 2024, no ha cumplido con las expectativas de la empresa entre los jugadores que priorizan los dispositivos móviles, «como sí lo ha hecho con el público de PC y consolas», por lo que, tras considerar varios factores, ha anunciado el cese de soporte para su título móvil de disparos en primera persona.

«Como resultado, ya no publicaremos nuevo contenido de temporada ni actualizaciones de juego en la versión móvil. Con efecto inmediato, los jugadores ya no podrán comprar Puntos Call of Duty ni Black Cell con moneda real en Call of Duty: Warzone Mobile», ha detallado Activision en una publicación en su perfil de X (anteriormente Twitter).

Sin embargo, la desarrolladora ha añadido que los jugadores que hayan instalado el juego antes de este lunes seguirán teniendo acceso al juego con progresión cruzada continua de inventarios compartidos usando contenido existente, así como los servidores con emparejamiento para el juego permanecerán en línea y que notificará a los jugadores sobre cualquier cambio. Los usuarios también podrán canjear los puntos COD no gastados por contenido de la tienda.