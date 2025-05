Ecco the Dolphin regresará con dos remasterizaciones y una nueva entrega con mecánicas de juego actuales

El desarrollador de la saga de videojuegos Ecco the Dolphin, Ed Annunziata, ha anunciado que lanzará remasterizaciones de los dos juegos originales, además de una nueva entrega que incluirá «jugabilidad contemporánea» y compatibilidad con GPU.

Lanzado en 1992 y publicado por SEGA, Ecco the Dolphin se basa en un título de aventuras y acción que destacó por sus mecánicas de exploración y por su escenario y atmósfera basados en el océano. Así, los usuarios jugaban como Ecco, un delfín que debe salvar a su manada y al mundo de una amenaza alienígena. Por su parte, Ecco: The Tides of Time, fue lanzado en 1994 como una secuela que ampliaba la historia, manteniendo el estilo del juego original.

Ahora, el desarrollador de la saga, Ed Annunziata, ha anunciado que todo el equipo original están trabajando para lanzar una remasterización de los juegos originales, Ecco the Dolphin y Tides of Time.

Además, también ha adelantado que, tras el lanzamiento de estas remasterizaciones, desarrollarán una tercera entrega de la saga, que incluirá mecánicas de jugabilidad contemporáneas, así como compatibilidad con las capacidades de las unidades de procesamiento gráficas.

Así lo ha adelantado el desarrollador de videojuegos en una entrevista publicada en el último Xbox Wire que, bajo el lema «Una ola de cambio», está enfocado en celebrar el mes de la Herencia Asiática y de las Islas del Pacífico.

En este sentido, Xbox ha señalado como Ecco the Dolphin es uno de los títulos que se inspira en las culturas de las personas asiáticas e isleñas del Pacífico (API), y en la importancia de proteger el medio ambiente, proporcionando a los jugadores una experiencia inmersiva de esta región y del océano.

Concretamente, en el caso del videojuego de Annunziata, permitió a los jugadores experimentar con las curiosidades del océano, a la vez que se destacaba la necesidad de proteger los ecosistemas marinos.

Con todo ello, aunque no ha compartido más datos sobre el nuevo título de la saga, en la página web oficial de Ecco the Dolphin, compartida por el propio Annunziata, se muestra una cuenta atrás que da a entender que el regreso del videojuego se llevará a cabo en aproximadamente un año.