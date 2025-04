El Consejo Asesor insta a Meta a "identificar" los efectos negativos de la norma actualizada sobre conductas de odio

El Consejo Asesor de Contenido de Meta ha tratado los cambios hechos por la compañía tecnológica en su política sobre conductas de odio, cuyo anuncio critica por haberse hecho «apresuradamente», en relación con la decisión de mantener dos vídeos en los que se muestran a mujeres transgénero, instando a la identificación de las formas en que las nuevas normas podrían afectar negativamente a las personas LGBTQIA+.

Meta decidió mantener dos vídeos, publicados uno en Facebook y otro en Instagram, en los que aparecen por dos mujeres transgénero, a las que graban en el baño para mujeres de una universidad y en una carrera de atletismo, respectivamente. En este último caso, además, se trata de una menor de edad.

Esta decisión ha sido respaldada por el Consejo Asesor, que considera que la publicación de estos vídeos «permite el debate público sobre las políticas en torno a los derechos y la inclusión de las personas transgénero», como recoge en su blog oficial.

También destaca la protección que hacen las leyes internacionales de la libertad de expresión, incluso si esta defiende un punto de vista ofensivo, y que el contenido de ambos vídeos no constituyen acoso.

Esta decisión atiende a la política sobre el odio de Meta antes y después de la actualización que la compañía hizo el pasado 7 de enero, y anunció «apresuradamente», como parte de los cambios en el sistema de moderación, con los que Meta asegura que sus plataformas serán «mejores».

Así, el Consejo Asesor no considera en ninguno de los dos escenarios que los vídeos supongan una infracción de la política de conducta que incita al odio, tampoco antes de la actualización, ya que no son «un 'ataque directo' contra las personas en función de su identidad de género».

Tampoco considera que infrinjan «la regla contra 'afirmaciones que niegan la existencia'», ni siquiera en el caso de la política antigua, porque «no se hace un llamamiento para que la mujer transgénero abandone el baño o para que la atleta transgénero quede expulsada, descalificada de la competencia o excluida de otra manera».

Y rechaza que constituyan acoso o 'bullying', en tanto que la mujer adulta (vídeo del baño) «habría tenido que reportar ella misma el contenido para que se evalúe en virtud de las reglas que prohíben 'afirmaciones sobre identidad de género' e 'incitaciones a la exclusión'». Algo que extienden a la atleta menor de edad, a la que consideran «figura pública voluntaria».

Cabe indicar que ha habido una «minoría» del Consejo que no ha estado de acuerdo con la decisión finalmente adoptada. En concreto, en lo que respecta a la la política de lenguaje que incita al odio, considera que infringe las normas de antes de la actualización del 7 de enero al suponer «'incitaciones a la exclusión' en función de la identidad de género y la regla sobre 'afirmaciones que niegan la existencia'».

«La intención general de estas publicaciones habría sido clara: ataques directos e infractores que incitan a la exclusión de mujeres y niñas transgénero, solo en función de su identidad de género, para que no accedan a baños, no participen en deportes y no se las incluya como parte de la sociedad», alegó esa minoría del Consejo.

También apuntó, como algo más complejo, que los dos vídeos alcancen «el umbral de riesgo inminente de 'discriminación, hostilidad o violencia' contra personas transgénero conforme a la legislación internacional de derechos humanos», ya que entiende que se publicaron en un «contexto de creciente violencia y discriminación contra la comunidad LGBTQIA+».

Sobre la actualización de la política

El Consejo también se ha referido a los cambios hechos el 7 de enero en la política sobre conducta que incita al odio, aunque lo hace como una recomendación para insta a Meta a «identificar» la forma en que esta actualización y su aplicación «podrían afectar de manera negativa los derechos de la comunidad LGBTQIA+».

También insta a la compañía tecnológica ha eliminar la palabra 'transexualidad' ('transgenderism', en la versión en inglés) de la política de conducta que incita al odio y las pautas de implementación correspondientes. Considera que, «Para que las reglas sean legítimas, Meta debe enmarcarlas de un modo neutral».