Xiaomi España demuestra el poder de la fotografía en la Zurich Rock 'n' Roll Running Series de Madrid

Xiaomi España se une a la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid a través de una campaña en la que el deporte y la fotografía se dan la mano, animando a cuatro personas que nunca antes han corrido una maratón a enfrentarse a este reto acompañados por el ecosistema de productos Xiaomi.

Bajo el nombre 'El poder de la fotografía', la iniciativa sigue el camino de cuatro valientes -Alberto, Ana, Cristina y Yasmina- que se enfrentan al reto del Maratón de Madrid desde historias personales muy distintas, pero en todos los casos poniendo en el foco el valor de la fotografía como «un impulso emocional y motor de cambio».

La campaña dio sus primeros pasos en un estudio de fotografía, donde los participantes fueron retratados por los objetivos de Xiaomi 15 Ultra, demostrando el potencial de su tecnología para capturar cada detalle, y estas imágenes fueron proyectadas junto al mensaje '¡Estamos contigo!' en la pantalla gigante de El Corte Inglés de Plaza de Callao, en Madrid, para sorpresa de los protagonistas del reto.

El 27 de abril, estos cuatro corredores vivirán su desafío personal. Yasmina y Alberto en los 10K, mientras que Ana y Cristina se enfrentan a la maratón completa (42 kilómetros), todos ellos inmortalizados por la tecnología fotográfica de Xiaomi. «Cada emoción, cada esfuerzo, cada victoria será capturado con detalle», explica la compañía a través de un comunicado.

Las historias de estos cuatro corredores reflejan transformación, esfuerzo y propósito. Cristina Saucony encontró en el 'running' un refugio y sanación, aprovechando esos momentos para capturar amaneceres, rostros y señales del camino con la cámara de Xiaomi 15 Ultra, mientras que Alberto Cascón decidió reinventarse a los 53 años, dejando atrás el tabaco y abrazando la vida activa.

Otra de las protagonistas de la campaña, Ana Casas, corre para enseñar a sus hijas que la determinación es una forma de amor propio, enfrentando el maratón con la misma energía con la que lidera equipos y toma decisiones cada día como directora de Retail en Xiaomi Iberia. Y, por último, Yasmina Sancayo, exbailarina profesional, ha encontrado en el running una vía para volver a superarse después de varias cirugías y años de recuperación.

Tecnología que motiva

Mientras cada uno de estos corredores escribe su propia historia en la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, el ecosistema de dispositivos Xiaomi se convierte en un aliado indispensable, capturando, midiendo y potenciando cada metro hasta la meta.

En concreto, el 'smartphone' Xiaomi 15 Ultra se presenta como un estudio fotográfico portátil que transforma el 'running' en arte visual, a través de su sistema de cámara co-diseñado con Leica. «Gracias a su versatilidad, los corredores pueden inmortalizar sus avances, compartir sus retos y motivar a otros con cada imagen», detallan los creadores de esta campaña.

Por su parte, el reloj inteligente Xiaomi Watch S4, es aliado ideal para llevar un control preciso del entrenamiento, capaz de monitorizar el ritmo cardiaco, los niveles de oxígeno, la calidad del sueño y el rendimiento en carrera, entre otros parámetros. Además, su batería de larga duración y resistencia al agua lo hacen perfecto tanto para los entrenamientos como para el día de la carrera.

Y de cara a las largas jornadas de 'running', Xiaomi Buds 5 Pro se encargan de poner la banda sonora. Gracias a su cancelación activa de sonido, los corredores pueden aislarse del entorno y centrarse en su ritmo, o conectar con la música que les impulsa a seguir en cada momento.

«Este ecosistema no solo facilita el rendimiento físico, también fortalece la motivación emocional. Xiaomi entiende que la tecnología no debe ser sólo útil: debe inspirar. Por eso, sus dispositivos no solo miden pasos, sino que acompañan sueños y mucho menos ofrecen solo datos, sino que capturan emociones. Y en este viaje hacia la meta, cada producto ha sido clave para que Ana, Alberto, Yasmina y Cristina lleguen más lejos, más fuertes y más conectados consigo mismos», concluyen desde Xiaomi.