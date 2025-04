Google Chrome corrige un fallo de privacidad relacionado con los enlaces visitados

Google Chrome ha corregido un fallo presente en los navegadores desde hace años que exponía el historial de actividad de los usuarios a través de la aplicación de estilos en los enlaces visitados.

Los enlaces se muestran en azul y cuando se pincha en ellos, pueden cambiar de color (por ejemplo, al morado). Es una forma visual de comprobar las páginas web que ya se han visitado, pero también una personalización que durante años ha puesto en riesgo la privacidad de los usuarios.

Esto se debe a que para llevar un seguimiento de la actividad, los navegadores guardan la web a la que lleva el enlace en un historial de 'visitados', que se muestra así en cualquier web en la que esté el enlace.

Si en el enlace se ha aplicado un estilo, es decir, que cambie de color para distinguirla de la no visitada, entonces esas webs pueden saber que los usuarios ya la han visto y extraer información del historial de actividad web.

Google ha ofrecido una solución para mitigar el impacto de este riesgo de privacidad. Para ello, ha introducido la partición, que «muestra un enlace como visitado solo si has hecho clic en él desde este sitio anteriormente», y no desde cualquiera que tuviera el enlace.

"Si no has interactuado con este sitio anteriormente, sus enlaces no se mostrarán como visitados", ha explicado la compañía en el blog de Chrome para desarrolladores.

La solución de partición lo que hace es separar el historial de navegación en función del contexto desde el que el usuario accedió al enlace. Se aplica, además, en el caso de los enlaces que llevan a subpáginas de una misma web.

En 2010, algunos navegadores ya implementaron una mitigación, por la que se limitaban los estilos que los desarrolladores web podían aplicar y se devolvía el estilo ' no visitado' a las páginas que solicitaban información sobre el estilo.

Google ha añadido la solución de partición en la versión 136 de Chrome, siendo el primer navegador en implementar esta protección.