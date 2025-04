Empresas españolas: ¿cómo la falta de ciberseguridad frente a la IA puede impactar su futuro?

El 51% de las empresas españolas carece de una estrategia de ciberseguridad específicamente diseñada para el entorno de la inteligencia artificial (IA) y esto hace que «aumente el reto» para los distribuidores de tecnología, que han reorientado su función para pasar de ser simples proveedores a convertirse en asesores estratégicos de sus clientes, tal y como explican desde Ingram Micro.

Estas cifras de un reciente informe de la consultora Deloitte contrastan con otro análisis de la compañía Hiscox, que revela que siete de cada diez empresas ya ha integrado la IA generativa en sus operaciones diarias. "Una distorsión que pone en riesgo a las empresas, probablemente sin que sean conscientes de ello", añade Martín Trullas, director del área de Advanced Solutions en Ingram Micro.

"Las empresas españolas están siendo rápidas en la integración de la inteligencia artificial en su negocio, pero no están prestando la debida atención a su ciberseguridad en un contexto en el que la tecnología está distribuida, hay más dispositivos involucrados en el día a día de la empresa y el mundo digital es más complejo", apostilla el directivo.

La popularización de la IA está cambiando las reglas del juego en el mundo digital, con influencia en todos los sectores de la economía y en la propia relación de los humanos con las máquinas. Por ello, en este nuevo contexto de digitalización, las compañías se enfrentan a ciberataques más sofisticados y automatizados, precisamente por el papel que juega la IA en la ciberdelincuencia actual.

Impacto en los distribuidores

La mayor complejidad del mundo digital también se ha trasladado a las empresas del Canal, que deben asesorar a sus clientes, además de conocer la tecnología que distribuyen. «La integración de la IA en soluciones empresariales exige un conocimiento profundo no solo de los productos y servicios que existen en el mercado, sino también de los riesgos asociados a su implementación», añade Trullas.

En este sentido, el director del área de Advanced Solutions de Ingram Micro insiste en que «los métodos de detección y respuesta tradicionales ya no sirven», y, por lo tanto, "son necesarias nuevas herramientas que no todas las empresas la tienen implementadas".

El desconocimiento de los riesgos que afrontan las empresas se convierte en una vulnerabilidad que están sabiendo explotar los ciberdelincuentes. Una brecha de conocimiento que limita también la plena integración eficiente de las nuevas herramientas digitales disponibles en el mercado, lo que merma la competitividad de las empresas peor preparadas para la nueva ola digital. Pero, a su vez, la oportunidad para que el Canal se erija como el verdadero epicentro de la digitalización.

"La combinación de IA y ciberseguridad no es solo una amenaza, sino una ocasión perfecta para demostrar que el Canal es el socio estratégico de confianza para las empresas que no saben o no tienen capacidades para afrontar los nuevos retos asociados a la IA y la ciberseguridad", reconoce Martín.

Convertir la amenaza de la ia en una oportunidad

Desde Ingram Micro señalan que los distribuidores que sepan ofrecer formación en IA y ciberseguridad a sus clientes, pero también a sus empleados, estarán «en primera casilla de salida para conquistar un mercado que busca referentes», ya que "todo proceso de venta que se asiente en la relación directa entre el distribuidor y el cliente tendrá como resultado un vínculo centrado en las necesidades reales del momento".

Así, como otra de las claves para sacar oportunidades en este contexto, apuntan a la elección de los socios: "Los fabricantes que ya integren IA y una capa de ciberseguridad en sus productos serán los mejor posicionados para convertirse en socios indispensables de las empresas del futuro".

En combinación con la popularización de los servicios gestionados y la cada vez mayor presencia en el mercado de soluciones modulares y escalables en la nube, los nuevos ecosistemas digitales en el entorno empresarial ganarán resiliencia frente a amenazas y conseguirán preservar e incluso impulsar la competitividad de las empresas, aunque advierten de que solo será posible «si los distribuidores explican de forma correcta lo que está en juego».

"Entramos en una fase clave para el futuro de la tecnología a todos los niveles, y solo los distribuidores que comprendan que ya no se trata de vender, sino que hay que acompañar, serán los que sobrevivan a una nueva digitalización más compleja, pero también más potente para a ayudar al canal a crear empresas resilientes y competitivas", concluye Martín Trullas.