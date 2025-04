Nintendo presenta el nuevo Mario Kart World, que llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2, el 5 de junio

Nintendo ha presentado Mario Kart World, el nuevo título en el que los jugadores podrán conducir por varios circuitos enmarcados en un nuevo mundo, con hasta 24 jugadores y con nuevas funciones como el modo libre o el modo supervivencia, y que llegará en exclusiva para la nueva consola Nintendo Switch 2, a partir del 5 de junio.

Además de presentar su nueva consola Nintendo Switch 2, la compañía ha aprovechado el Nintendo Direct celebrado este miércoles para dar a conocer los nuevos títulos que llegarán al nuevo 'hardware' a lo largo de este año 2025.

En este sentido, Nintendo ha presentado Mario Kart World, un nuevo título de la saga Mario Kart en el que los circuitos están ubicados en un «mundo inmenso» con una amplia variedad de escenarios. Así, los jugadores podrán conducir prácticamente por cualquier parte del circuito, en carreras en las que participarán hasta 24 personajes.

Igualmente, se han agregado nuevos formatos de juego como el modo libre, que elimina las barreras del circuito y se puede jugar en modo multijugador. Asimismo, se incorporan vehículos diseñados para condiciones climatológicas concretas, como motos de nieve o vehículos de agua.

Otra novedad es el modo supervivencia, con el que los usuarios podrán competir con otros jugadores y «conducir sin parar de una parte del mundo a la siguiente», superando las metas de los circuitos para no quedar eliminado.

Con todo ello, el nuevo Mario Kart World estará disponible a partir del día de lanzamiento de la nueva consola Nintendo Switch 2 como juego exclusivo para este 'hardware', esto es, el 5 de junio de este año.

Por otra parte, Nintendo también ha presentado Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un nuevo juego exclusivo para la nueva consola que se lanzará en formato digital, y con el que los usuarios podrán probar y descubrir el funcionamiento todas las nuevas funciones de la consola.

Durante el evento de presentación la compañía japonesa ha adelantado que habrá juegos ya disponibles para Nintendo Switch, que se lanzarán como una nueva edición para la nueva consola Nintendo Switch 2, con gráficos optimizados y experiencias actualizadas de juego, para integrar capacidades como el nuevo modo ratón de los Joy-Con 2 o las funciones de cámara.

Es el caso de títulos como Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition, que llegará el 24 de julio para todos los jugadores, con nuevos minijuegos e, incluso, la capacidad de aparecer dentro del juego, mediante el uso de la nueva cámara para Nintendo Switch 2 como complemento.

Otros títulos, como es el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, también estarán disponibles para la nueva consola con mejoras en la resolución. Lo mismo ocurre con Kirvy y la Tierra Olvidada, Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon:Z-A, que dispondrán de sus propias versiones para este nuevo 'hardware'.

Asimismo, los usuarios que ya dispongan de estos títulos en la versión para Nintendo Switch, podrán adquirir los paquetes de mejora para las versiones optimizadas para Nintendo Switch 2.

Por otra parte, Nintendo ha presentado Drag x Dive, un nuevo juego diseñado específicamente para jugar con el modo ratón de los Joy-Con 2, en el que los usuarios deberán utilizar los controladores para jugar al baloncesto sobre silla de ruedas, en partidos de tres contra tres. Este juego estará disponible a partir de este verano a través de Nintendo eShop.

Continuando con las novedades, la compañía ha detallado los juegos de terceros que estarán disponibles en la nueva Nintendo Switch 2 durante este año 2025, que incluye títulos como Elden Ring: Tarnished Edition, Hades II, Street Fighter 6, Daemon X Machina, Split Fiction, EA Sports FC y Madden NFL, y Hogwarts Legacy.

Siguiendo esta línea, otros videojuegos como Bravely Default Flying Fairy HD, disponible desde el día de lanzamiento de la consola y Hyrule Warriors, que llegará este invierno, también estarán disponibles para Nintendo Switch 2, junto con Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake Intergrade y Hollow Knight: Silksong que se podrán jugar optimizados para esta consola durante este año.

Los usuarios también podrán acceder a juegos clásicos de Nintendo Game Cube, que llegarán en exclusiva a Nintendo Switch 2 con la suscripción de Nintendo Switch Online junto con el Paquete de expansión. Este paquete cuenta con títulos como The Legend of Zelda: The Wind Waker o F-ZERO GX, que estarán disponibles a partir del 5 de julio.

Además de todo ello, Nintendo ha adelantado nuevos juegos que están en desarrollo, como es el caso de una nueva entrega de Kirby, con Kirby Air Riders, y Duskloods, un nuevo título multijugador de los creadores de Dark Souls y Elden Ring, FromSoftware, llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 durante el próximo año 2026.

De la misma forma, la compañía también ha concluido con la presentación de Donkey Kong Bananza, un nuevo título de plataformas con el conocido personaje de Nintendo como protagonista, que llegará para todos usuarios el 17 de julio para la nueva consola.