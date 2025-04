Google prueba una nueva versión de Chrome para Android compatible con extensiones de navegador

Google está trabajando en el desarrollo de una nueva versión de su navegador Chrome para Android con compatibilidad para utilizar extensiones que, aunque ideado para su uso en Chromebooks y PC con Android, también permite instalar extensiones en dispositivos móviles.

Las extensiones son una de las funciones más solicitadas en los navegadores, ya que se basan en programas de 'software' que se pueden añadir a la experiencia de navegación para personalizarla y mejorar su uso, como es el caso de las extensiones para bloquear anuncios, gestores de contraseñas, herramientas de SEO o extensiones para mejorar la productividad.

Sin embargo, se trata de una capacidad que, en el caso de Chrome, solo se puede utilizar en la versión del navegador web para ordenadores y, ahora, Google está desarrollando una versión de Chrome para Android compatible con extensiones de navegador.

Así lo ha detallado Android Authority, que ha tenido acceso a esta nueva versión de Chrome, en la que la tecnológica lleva trabajando desde el pasado año, y que permite utilizar cualquier extensión disponible actualmente para el navegador en la web.

En concreto, el medio citado ha especificado que esta nueva versión de Chrome es una versión de escritorio, por lo que solo se ha ideado para su funcionamiento en los Chromebooks y los PC con Android, debido a la intención de la tecnológica de migrar Chrome OS a Android.

No obstante, según ha podido probar, aunque se trata de una versión que no está pensada para su uso 'smartphones' o tabletas y que no está disponible en Play Store, sí se puede instalar en estos dispositivos móviles Android a través del servidor de descargas de Google.

Además, mediante un cambio de código identificado igualmente por Android Authority, también se posibilita la instalación manual de extensiones de navegador en Chrome para esta nueva versión en dispositivos móviles, descargándolas como un archivo '.crx' y gestionándolas a través de la página dedicada para administrar extensiones 'chrome://extensions'.

De esta forma, según ha ejemplificado, tras descargar la versión de escritorio de Chrome para Android con el cambio de código, se han podido instalar extensiones como Dark Reader, Keepa y uBlock Origin en el navegador Chrome de una tableta Android, activándose de forma automática para oscurecer la página o bloquear los anuncios. Igualmente, se ha de tener en cuenta que algunas extensiones no funcionan correctamente.

Con todo ello, desde el medio citado han específico que, a pesar de estas pruebas, Google no tiene previsiones de implementar esta nueva versión de Chrome para Android en 'smartphones' o tabletas, por el momento.