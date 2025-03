Nintendo presenta las tarjetas de juego virtuales para prestar juegos digitales y anuncia el regreso de Tomodachi Life

Nintendo ha presentado su nueva función de tarjetas de juego virtuales, con la que permite a los usuarios jugar a sus juegos digitales en consolas diferentes, de forma similar a las tarjetas físicas, además de anunciar el regreso de Tomodachi Life con la nueva entrega Tomodachi Life: Una vida de ensueño, que se lanzará en 2026.

La compañía ha presentado estas novedades en un nuevo Nintendo Direct, en el que ha compartido los últimos detalles acerca de los títulos que llegarán a la Nintendo Switch durante este año 2025 y próximamente, entre otras novedades.

En este sentido, Nintendo ha dado a conocer las nuevas tarjetas de juego virtuales, una función que permitirá a los usuarios gestionar fácilmente los juegos digitales que tengan, jugarlos en dos consolas diferentes o prestárselos entre ellos.

De manera similar a las tarjetas de juego físicas, que pueden intercambiarse entre distintas consolas, las tarjetas de juego virtuales permiten "expulsar« los juegos digitales que tengan los usuarios en una consola Nintendo Switch y »cargarlos" en otra, vinculada a su cuenta Nintendo o que pertenezca a un miembro del mismo grupo familiar de dicha cuenta.

Esta función posibilita, por ejemplo, que los usuarios puedan prestar sus juegos digitales a otros jugadores que pertenezcan al mismo grupo familiar de la cuenta Nintendo mediante la comunicación local. Así, dicho jugador podrá utilizar los títulos prestados en su consola durante un periodo de dos semanas y, tras ello, el usuario propietario los recuperará automáticamente.

Las tarjetas virtuales estarán disponibles en Nintendo Switch a finales del próximo mes de abril. Asimismo, la compañía ha subrayado que también serán compatibles con la próxima consola Nintendo Switch 2, desde su día de lanzamiento.

Siguiendo esta línea, la compañía también ha anunciado su nueva aplicación Nintendo Today!, diseñada para mantener informados a los usuarios a través de sus 'smartphones'. En concreto, se trata de una 'app' que funciona como un calendario, y cuenta con contenido de noticias recientes, así como vídeos y tiras cómicas de juegos y personajes de franquicias de la compañía.

Así, Nintendo Today! ya está disponible para todos los usuarios que dispongan de una cuenta de Nintendo, y es compatible tanto para dispositivos iOS como Android.

Nuevos juegos para nintendo switch

Continuando con las novedades del Nintendo Direct, una de las novedades anunciadas ha sido Tomodachi Life: Una vida de ensueño, la nueva entrega con la que vuelve la serie Tomodachi Life después de más de diez años. En este título, que llegará el próximo año 2026, los jugadores podrán crear sus propios personajes Mii inspirados en ellos mismos o en cualquier persona y vivir en comunidad en una isla en mitad del mar, de manera que deberán involucrarse e interactuar entre los Mii.

El evento también ha contado con el esperado título Metroid Prime 4 Beyond, que llegará este año y del que se ha presentado un nuevo 'gameplay', en el que se muestra parte del viaje de la protagonista Samus Aran, que dispone de habilidades psíquicas para controlar la trayectoria de sus disparos, manipular mecanismos y abrir puertas.

Por otra parte, Nintendo ha mostrado más imágenes sobre Leyendas Pokémon: Z-A, una nueva aventura en Ciudad Luminalia donde, durante la noche, los entrenadores podrán participar en los Juegos Z-A para combatir y escalar puestos desde el rango Z hasta el A. Este título de la saga Pokémon llegará a finales de este año.

Nintendo también ha anunciado el regreso Rhythm Paradise con el nuevo título Rhythm Paradise Groove, en el que los usuarios podrán experimentar nuevos juegos rítmicos variopintos tras su lanzamiento en 2026.

La compañía ha detallado igualmente que Tamagotchi Plaza, la nueva entrega de la serie de juegos centrada en la simulación de la gestión de tiendas, Tamagotchi Connexion: Corner Shop, llegará a Nintendo Switch el 27 de junio. En este caso, la acción se desarrolla en Tamahiko Town, donde los usuarios gestionarán una docena de tiendas distintas, que van desde una óptica a un salón de té, y podrán interactuar con más de 100 Tamagotchi mientras atienden sus peticiones.

MARVEL Cosmic Invasion ha sido otro de los títulos presentes, que llegará este invierno con opciones para que los usuarios formen equipo con los superhéroes más poderosos, como Lobezno, Spider-Man o el Capitán América, en una batalla interplanetaria con el supervillano Annihilus.

La saga de granjas y simulación de vida, Story of Seasons: Grand Bazaar llegará a Nintendo Switch el 27 de agosto de este año, de manera que los usuarios podrán reconstruir su granja, pasar el día plantando y recolectando la cosecha, así como cuidando de sus animales.

Nintendo también ha dado a conocer el lanzamiento de las versiones remasterizadas de Patapon y Patapon 2 con el pack PATAPON 1+2 REPLAY, que estará disponible el 11 de julio de este año, para que los usuarios marquen el ritmo de las criaturas Patapons y les ayuden a enfrentarse a los feroces enemigos.

Las versiones modernizadas de los juegos de rol japoneneses DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, que continúan con la trilogía de Erdrick, son otros de los títulos que llegarán a Nintendo Switch este año.

Además, Nintendo ha subrayado que SaGa Frontier 2 Remastered ya está disponible para todos los jugadores como una versión remasterizada del clásico juego de rol, en el que los usuarios deben viajar al mundo de Sandail para vivir las aventuras de los destinos entrelazados de Gustave y Wil.

Igualmente, la compañía ha anunciado que otros títulos como Rift of the NecroDancer y El café encantado de los villanos De Disney, también se han lanzado para todos los usuarios de Nintendo Switch.

El evento ha contado asimismo con títulos como RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, que llegará el 19 de junio, Shadow Labyrinth, que estará disponible el 18 de julio, y The Eternal Life of Goldman y las aventuras de magia de Witchbrook, cuyos lanzamientos están previstos para este invierno.