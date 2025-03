OPPO Reno13 supera la gama media y tiende al nivel premium por su estructura compacta y su amplia batería

OPPO Reno13 5G es un teléfono de gama media que se acerca al nivel premium gracias a características como su amplia y brillante pantalla, cantos redondeados y bordes de aluminio, que dan gran sensación de robustez en el agarre; todo ello combinado con un procesador con grandes prestaciones y una batería que puede llegar a los dos días.

La compañía presentó esta familia de dispositivos a finales de febrero, bajo el lema 'Make Your Moment' ('Crea tu momento'). De los tres modelos que conforman la serie, hemos tenido la oportunidad de probar el estándar, OPPO Reno 13 5G, un dispositivo que reúne todas las condiciones para ser un reclamo para el día a día.

Frente a la generación anterior, ha habido grandes cambios en torno al diseño. Por ejemplo, su módulo de cámaras, que en la serie precedente se colocaba en formato horizontal. Esta vez, sin embargo, tiene más personalidad, con un triple módulo de cámaras -principal de 50 MP, gran angular de 8MP y macro de 2MP- distribuido en una suerte de cuadrado.

Otro detalle que dista a esta familia de su predecesora es el diseño de la cubierta: frente al acabado Futuristic Fluid, con tendencia al color lila plateado, este otro terminal presume de un diseño de mariposa en color Plume White (blanco), creado mediante la tecnología de láser Butterfly Shadow Design, que se repite en el modelo OPPO Reno13 Pro, en color Plume Purple (morado)

A pesar de que el principal reclamo de este terminal podrían ser las resplandecientes alas de mariposa de su trasera, la otra opción de color en esta categoría, Luminous Blue (azul), tampoco deja indiferente nadie: dependiendo de cómo le caiga la luz, parece tener un led rodeando el marco de la cámara.

El terminal comparte características con la versión Pro y éstas se reflejan, principalmente, en su pantalla, AMOLED de 6,59 pulgadas con capacidad FHD+, que se amplía con respecto a los modelos anteriores, lo que genera una mejor sensación de agarre. También es un panel brillante (alcanza los 1.200 nits, opción que se puede modificar manualmente) y cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, lo que evita rayones inesperados.

Conviene apuntar que ésta vuelve a integrar el reconocimiento de huella dactilar aunque, una vez más, se sitúa en una posición algo incómoda para desbloquear el 'smartphone', muy cerca del borde inferior. Sería más sencillo acceder al móvil si se situara unos milímetros más arriba.

Pero eso no es un problema para quien busca un dispositivo con un procesador más que eficiente, el MediaTek Dimensity 8350 -que también incorpora el OPPO Reno13 Pro-, con gran rendimiento en las tareas más comunes, como consultar redes sociales, enviar mensajes o correos electrónicos. No le falta potencia tampoco en las sesiones de juego, ya que brinda una experiencia fluida.

Su batería, con una capacidad de 5.600mAh y con soporte de carga rápida de 80W, es otro de sus grandes atractivos, ya que nos ha permitido despreocuparnos de buscar un enchufe en más de un día y medio de uso. Esto, teniendo en cuenta que nuestro registro de actividad supera por poco las cuatro horas.

En el apartado de imagen, OPPO Reno13 también funciona, aunque el modo automático tiende a tomas demasiado iluminadas y es necesario jugar con el contraste. Esto también sucede en el modo noche. Además, mejora la condición de la piel -esto sucede especialmente en el modo retrato- y reduce al máximo las imperfecciones.

Software

Fluido, intuitivo, fácil de utilizar siempre que se venga de otro teléfono Android, no tiene grandes sorpresas. Sin embargo, viene con una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas (bloatware), incluidas ReelShort, Amazon Compras, AliExpress y Booking. Esto puede ser una molestia a la hora de comenzar a utilizarlo, ya que exige su desinstalación manual.

Entre algunas de las funciones estrella de esta pantalla y las del resto de modelos de la serie se encuentran la tecnología Splash Touch y Globe Touch. La primera promete reaccionar a las interacciones del usuario con los elementos del panel aunque éste tenga gotas de agua. En nuestras pruebas, lo hemos comprobado y funciona correctamente, aunque también se han abierto solas algunas aplicaciones en situaciones de lluvia intensa, lo que dificulta el uso del terminal.

Gracias a Globe Touch, el OPPO Reno 13 5G también asegura reconocer las pulsaciones sin necesidad de quitarse los guantes y, efectivamente, lo hace, aunque no a la primera, ya que es necesario pulsar con fuerza y durante un rato más largo de lo habitual para que responda la solicitud.

A pesar de ser un terminal de gama media, comparte características con la gama premium, como los cantos redondeados y bordes de aluminio de calidad aeroespacial. También, su IP69, que indica que puede introducirse en el agua (hasta 2 metros de profundidad) durante media hora.

Debido a que cuenta con esta certificación de resistencia, OPPO ha desarrollado el modo de fotografía acuático AI Underwater Photography, que permite bloquear el terminal cuando se va a hacer una foto o un vídeo dentro del agua, para que sea más fácil controlarlo a través de los botones laterales de volumen y encendido/apagado.

Todo esto viene explicado en el momento de activar el modo Submarino, a través de la pestaña 'Más' de la cámara. Entonces, se comparte una advertencia de riesgo, en la que se indica que el dispositivo no se ha diseñado para el buceo profesional y que, en caso de no cumplir con los requisitos del IP69, la garantía no cubre los daños.

Ia y edición de fotografía

OPPO Reno13 5G tiene muchas características impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) destinadas a mejorar la fotografía y ese es quizá su mayor virtud, ya que permite arreglar fotografías desenfocadas con AI Unblur, así como reflejos en fotografías hechas frente a un cristal (AI Reflection Remover). Todo ello, siempre que se tenga conexión a internet.

Las más fantasiosas se brindan a través de la aplicación AI Studio, que viene instalada en el dispositivo, con AI Motion -que transforma imágenes estáticas en vídeos de 3 segundos- o AI Reimage, que propone tomas creativas con formatos como Cartoon, Classic, Anime, Picasso, Material o Painting.

Sin embargo, las más populares y que seguro se utilizan con mayor asiduidad -también disponibles en generaciones anteriores gracias a la última actualización del SO-, se encuentran en el editor de la galería que, junto con las herramientas habituales (Recortar, Ajustar, Filtro, Notas, etc.), se introduce el botón 'Editor con IA'.

En este apartado, están incluidas las soluciones destinadas mejorar la claridad, corregir el desenfoque, quitar reflejos o borrar objetos no deseados, ya sea con el lazo o con la opción 'pintar encima'. Aunque son soluciones que pueden sacar de un apuro, para las tomas en objetos dentro de vitrinas en museos, por ejemplo; la IA aún tiene que mejorar. Eso se demuestra, sobre todo, con el borrador, ya que en nuestras pruebas ha añadido otros elementos a la fotografía y no han quedado muy creíbles.

Lejos de las destinadas a la edición fotográfica, otras de las funciones de IA más destacadas del terminal son AI Writer, AI Speak, AI Toolbox 2.0, AI Scan Document, AI Reply y AI Assistant for Notes, cuya su rapidez de respuesta ha resultado sorprendente. Asimismo, en caso de necesitar más «ayuda» de la IA, es posible acceder a las características que ofrece Google Gemini.

En definitiva, OPPO Reno13 5G se ofrece como un terminal de gama media que toma muchas de las cualidades del nivel premium a un precio más asequible (549 euros, frente a los 799 euros que cuesta la versión más avanzada) y dispone de todas las herramientas necesarias para disfrutar de la fotografía a pesar de no conocer trucos para hacer las mejores tomas.