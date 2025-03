Krafton perseguirá las copias ilegales de inZOI

Krafton ha advertido de que no tolerará las copias ilegales de su videojuegos inZOI, y que tomará las medidas antipiratería necesarias para «garantizar experiencias justas y seguras».

inZOI, el videojuego de simulación de vida realista, llegará el 28 de marzo en acceso anticipado, una situación en la que sus desarrolladores aprovecharán los comentarios de los jugadores para mejorar con el tiempo.

Aunque el juego aún no ha sido lanzado, se puede cceder a una demo que permite crear personajes y edificios. Y de alguna manera, también han proliferado copias ilegales en sitios de descarga no autorizados y modificaciones no autorizadas.

Así lo ha denunciado Krafton en un comunicado compartido en Steam sobre las medidas que van a adoptar para combatir la piratería. «Nuestro equipo siempre ha estado comprometido con el control y la toma de medias contra la piratería a fin de garantizar una experiencia justa y agradable en inZOI para todo el mundo», aseguran.

En concreto, tomarán "medidas legales contundentes" ante el uso o distribución de copias ilegales del videojuego, la manipulación o modificación no autorizada de los datos del juego y el uso de sitios de descarga ilegales.

«Consideramos que la distribución de copias ilegales es una infracción grave que socava la justicia y afecta negativamente a otros creadores», defienden. También advierten a los jugadores sobre el uso de sitios no autorizados y copias ilegales, ya que ponen en riesgo la información personal, los detalles de la cuenta y los dispositivos electrónicos.

InZOI busca hacerse un hueco entre los seguidores de los simuladores de vida con una apuesta por los gráficos realistas, impulsados por el motor Unreal Engine 5 de Epic Game.

Este título anima a los jugadores a ejercer una profesión para ganar dinero a través de su Zoi, así como mantener relaciones sociales con su familia, amigos y comunidad, y cuidar de sí mismos en relación a la higiene, el hambre, la forma física o la felicidad de su personaje.

La desarrolladora ha informado recientemente de que inZOI podrá adquirirse por 39,99 euros durante el acceso anticipado, y ha confirmado que todas las actualizaciones y contenidos DLC que lanzarán a lo largo de este año serán gratuitos para aquellos que adquieran el juego hasta su lanzamiento oficial.