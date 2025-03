Toshiba Canvio Flex: el disco duro que buscaba para copiar las fotos y vídeos del móvil

Los teléfonos móviles se han convertido en el contenedor de todos nuestros recuerdos digitales. De cada viaje o cada encuentro con amigos quedan guardados cientos de fotos y vídeos esperando -sin éxito en la mayoría de los casos- un segundo visionado. Pero que no volvamos a ver esas imágenes no significa que queramos perderlas y las copias de seguridad de nuestros 'smartphones' o 'tablets' son fundamentales para no quedarnos 'en blanco'.

Esto es algo que tenía hace tiempo en mi cabeza y que quería solucionar de la manera más rápida y cómoda posible. Es verdad que mandar estos archivos a la nube es la forma más sencilla, pero hay dos cosas que no me gustaban de esta solución: que las fotos dejaban de esta en mis manos y que, por otro lado, siempre iba a tener que seguir pagando una cuota mensual para mis archivos siguieran almacenados, incrementando incluso el espacio cada cierto tiempo, con el coste asociado.

Las soluciones físicas (discos duros, principalmente) tampoco me convencían porque, aunque aquí sí tenía el control directo del dispositivo -en el cajón de mi escritorio- y tenía un mayor control sobre el precio -al hacer un único desembolso-, la mayoría de las veces los procesos para copias los archivos desde el 'smartphone' eran demasiado engorrosas y hacer un 'backup' se convertía en una auténtica pesadilla.

En esta tesitura, me propusieron probar el disco duro portátil Toshiba Canvio Flex y, aun siendo escéptico, me animé con la 'review' al ver que su foco estaba puesto precisamente en este proceso. Y tras un par de meses de uso estoy bastante satisfecho con los resultados. En defensa del dispositivo diré que fui un poco duro al inicio e intenté hacer un volcado de toda la memoria de mi móvil, lo que generó algún falló -lógico, por otra parte- al hacer la copia. Estamos hablando de fotos y vídeos de varios años y me pudo la impaciencia.

Tras este primer intento, que me llevó a pensar que estaba de nuevo en el punto de partida, probé a ir haciendo carpetas de mis diferentes viajes (al bulto, todo sea dicho) y los resultados fueron mucho mejores. Sí que se parecía a lo que estaba buscando. La mecánica es muy sencilla: conectar el disco duro al móvil mediante USB-C, hacer una selección de los archivos a copiar y enviarlos al Toshiba Canvio Flex (con la posibilidad de nombrar desde el mismo teléfono móvil la carpeta en cuestión).

Fueron cerca de 4.500 archivos. Unos 20 GB. Al móvil le llevó unos 20 minutos (cuenta con una velocidad de transferencia de 5 Gbps), pero pude pasar todas las fotos y vídeos que había hecho en mi viaje de 15 días a Japón sin problema y esto solventó de golpe muchas de las dudas que había tenido previamente. Estoy seguro de que en el mercado habrá soluciones similares, pero la experiencia de uso con este disco duro de Toshiba ha sido la que me ha abierto los ojos.

¿El precio? Desde los 75 euros (incluso menos, con ofertas) pueden encontrar estas memorias portátiles de Toshiba. O lo que es lo mismo: menos de un año de una suscripción básica en la nube de un espacio de 1TB. Con la ventaja de que el disco duro debería durarte mucho más tiempo (este, en concreto, cuenta con tres años de garantía) y que el mantenimiento de tus documentos no depende de la viabilidad de empresas externas que alojan tus datos en sus servidores.

Es una cuestión de gustos y, de momento, yo me siento cómodo teniendo ciertos archivos en el 'cloud' y otros -o los mismos por duplicado- en el cajón del escritorio. Lo bueno es que he encontrado un disco duro que me permite hacer copias fáciles del móvil, que es donde guardo el 90% de mi vida digital. En definitiva, Toshiba Canvio Flex me ha parecido una opción fantástica a nivel de calidad-precio y ha resuelto alguna de mis dudas sobre la posibilidad de hacer 'backups' fáciles y rápidos desde el mismo móvil.