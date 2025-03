Ya disponible el 'joystick' adaptable de Xbox por 29,99 euros

Microsoft ha anunciado el lanzamiento del 'joystick' adaptable para personas con problemas de movilidad, que se une a su cartera de accesorios adaptables y ya se puede comprar a través de la tienda Microsoft Store por 29,99 euros.

La compañía tecnológica presentó este controlador en agosto del año pasado, un dispositivo creado con la comunidad de personas con discapacidad, que dispone de con un cable único que permite a los jugadores integrarlo sin problemas en sus configuraciones de juego.

Ahora, en la celebración de la 15ª Cumbre Anual de Capacidades de Microsoft, la marca ha recordado que la accesibilidad es un derecho fundamental para las personas con discapacidad y facilita el acceso a la tecnología para todos.

Para favorecer la inclusión, ha lanzado el 'joystick' adaptado de Xbox, que ya se puede comprar a través de la tienda oficial Microsoft Store y que se une a la cartera de productos 'gaming' adaptados para personas con problemas de discapacidad.

Este mando, que pesa poco más de 106 gramos y viene con siete botones en total -cuatro frontales y dos traseros- es compatible con las plataformas Xbox One, One S, One X, Series S, Series X y Windows 11.