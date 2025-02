Amazon confirma el lanzamiento de nuevos dispositivos con soporte para Alexa Plus en otoño

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha adelantado que la compañía tecnológica lanzará en otoño nuevo 'hardware' que tenga soporte para la versión impulsada por Inteligencia Artificial (IA) generativa de su asistente de voz, Alexa Plus (Alexa+).

La compañía presentó Alexa Plus este miércoles, una nueva versión de su assitente más conversacional, inteligente y útil, impulsada por IA generativa, que adquiere capacidades multimodales para completar las necesidades del usuario en su día a día.

En la presentación, Amazon señaló que «casi todos los dispositivos» de la marca serían compatibles con Alex Plus, a excepción de las generaciones más antiguas de Echo. Entre ellos, Echo Show, Echo Tap, Echo Spot y Echo Plus, tal y como señala The Verge.

Amazon tiene el objetivo de ofrecer más plataformas que lo soporten, que presentará previsiblemente en otoño, tal y como ha confirmado recientemente el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en una entrevista con Bloomberg Television, donde no ha dado más detalles sobre las características de estos productos.

Desde The Verge han señalado que el director de dispositivos y servicios de Amazon, Panos Panay, le sugirió a la redactora Jennifer Tuohy que el fabricante tendrá prioridad por los equipos con pantallas. «Creo que son muy importantes», añadió el directivo.

Por su parte, Jassy ha aclarado que no planea incrementar el precio de la suscripción Prime -que incluye Alexa Plus- conforme vaya integrando su nuevo servicio de IA generativa y que esta opción «tiene un valor inusual» frente a otros planes de pago porque incluye envíos gratuitos «de más de 300 millones de productos» y ofrece otras ventajas, como Prime Video o Prime Music.

Conviene recordar que Amazon planea impulsar este Alexa Plus a nivel global, aunque por el momento solo estará disponible en inglés y en Estados Unidos. Además de en Prime, se podrá utilizar abonando 19,99 dólares mensuales (unos 19,22 euros al cambio actual).