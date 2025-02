X (antigua Twitter) ha comenzado a bloquear los enlaces que incluyen el dominio 'Signal.me' en la plataforma, ya sea que se compartan a través de publicaciones, mensajes directos o descripciones de las biografías en el perfil de los usuarios, mostrando mensajes de error e identificando los enlaces como spam o contenido dañino.

La red social de mensajería instantánea, característica por sus funciones de cifrado de extremo a extremo, permite publicar enlaces mediante el dominio 'Signal.me', de manera que los usuarios pueden enviar enlaces de forma rápida y segura a otras personas para conectarse directamente a través de Signal.

En este sentido, algunos usuarios están advirtiendo que, al intentar compartir enlaces con el dominio 'Signal.me' en sus publicaciones, a través de mensajes directos o en las biografías de sus perfiles en la red social propiedad de Elon Musk, X, se encuentran con que se trata de una opción bloqueada.

Concretamente, la plataforma está ofreciendo múltiples notificaciones de error que aparecen cuando se intentan publicar enlaces de 'Signal.me' en X, en algunos casos, identificando el mensaje que incluye el dominio directamente como spam, contenido dañino o actividad maliciosa, según han compartido los investigadores de seguridad y analistas, Mysk.

Así, tal y como ha recogido Disruptionist, la plataforma de 'microblogging' muestra notificaciones para informar a los usuarios de estos fallos con información como "Mensaje no enviado. El envío del mensaje directo ha fallado", en el caso de intentar compartir el enlace mediante mensaje directo.

Igualmente, también se muestra una notificación de "No podemos completar esta solicitud porque X o nuestros socios han identificado este enlace como potencialmente dañino", en caso de intentar compartir el dominio en forma de una publicación.

Entre otras notificaciones de error, X señala cuestiones como que, para proteger a los usuarios «del spam y otras actividades maliciosas», no se puede completar dicha acción en el momento, y anima a los usuarios a seguir intentándolo «más tarde». También muestra mensajes como "la descripción se considera 'malware'", si se introduce en enlace en perfil de un usuario.

Por otra parte, aquellos usuarios que intentan acceder a los enlaces con domino 'Signal.me' publicados en X anteriormente, reciben una advertencia en la que se señala que el mensaje «puede ser inseguro». Aunque, pueden evitar dicha advertencia y continuar accediendo al enlace.

Por el momento, según han señalado medios como The Verge, otros enlaces de Signal, como es el caso de 'Signal.org', no parecen estar afectados por el bloqueo en X, al igual que tampoco parece estar bloqueando a otros servicios similares de mensajería instantánea, como Telegram. Aunque la red social no ha compartido el motivo de estos bloqueos.