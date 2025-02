Mastodon incorpora la capacidad de citar publicaciones

La plataforma descentralizada Mastodon ha anunciado la incorporación de los Quote Posts o publicaciones citadas, una característica con la que busca que más usuarios se unan al fediverse y sea un medio para generar consenso y comunidad en otras plataformas.

Esta función, extendida en aplicaciones como X o Facebook, no estaba disponible en Mastodon hasta ahora, debido a que en sus comienzos consideraba que se utilizaba «con fines maliciosos» y perjudiciales para los usuarios. Esto es, para citar intencionalmente a alguien fuera de contexto, para dirigir sus discursos de odio o para acosar a otras personas, tal y como ha señalado en un comunicado.

La plataforma descentralizada ha anunciado ahora que ha incorporado «esta característica tan solicitada» y tan popular en «muchas plataformas de redes sociales», y ha explicado qué le ha llevado a estrenarla tiempo después del lanzamiento de la aplicación.

«A medida que Mastodon fue creciendo, descubrimos que muchos grupos usan las publicaciones citadas como su principal medio para generar consenso y comunidad en otras plataformas», ha señalado Mastodon en este escrito.

En él también ha reconocido que las publicaciones citadas utilizadas de esta manera «transmiten confianza y respeto por la publicación original» y también pueden desarrollar o mejorar una idea original.

En base a ventajas como éstas y debido a «la continua popularidad de las solicitudes» para la implementación de esta función, comenzó a barajar su incorporación en 2023 y en 2024, cuando solicitó una subvención del NGI0 Entrust Fund para apoyar su implementación.

Con la llegada de las citas a la aplicación, Mastodon busca que más personas se unan al fediverso, así como ayudar a las personas «a dejar de lado las redes sociales exclusivas de multimillonarios y pasar a la web social abierta».

La integración de las Quote Posts en Mastodon está condicionada por una serie de desafíos, que surgen debido a que "muchos usuarios simplemente no quieren que otros reenmarquen su contenido o pueden descubrir que, si se publica nuevamente, reciben una atención no deseada".

Para mitigar este problema, la plataforma brindará a los usuarios la oportunidad de decidir si sus publicaciones se pueden citar y les avisará cuando otro usuario lo haya hecho. Asimismo, será posible retirar las publicaciones citadas en cualquier momento si se presenta cualquier disconformidad.

«Sabemos que las publicaciones con citas son motivo de preocupación para algunos miembros de la comunidad y muy solicitadas por otros», ha añadido Mastodon, que se ha comprometido a compartir cómo progresa la implementación de esta opción y a escuchar los comentarios de los usuarios.

Finalmente, ha señalado que busca crear "una integración estrecha« para las publicaciones de citas con la funcionalidad de informes, para ayudar a los usuarios de su servicio »a sentirse más seguros".