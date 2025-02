PlayStation ha confirmado en su evento State of Play que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Stellar Blade, Borderlands 4 y Shinobi: Art of Vengeance se encuentran entre los títulos que llegarán a las plataformas de PlayStation en la segunda mitad de este año.

La empresa de videojuegos ha dado a conocer estas novedades en el marco de su evento de anuncios, State of Play, en el que da a conocer nuevos títulos, muestra adelantos de algunos de ellos y confirma fechas de lanzamiento para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) y PlayStation VR2.

Uno de los anuncios principales ha sido la inminente llegada de la demo de la aventura de acción de Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, este viernes 14 de febrero. El juego, que es un spin-off protagonizado por el personaje Goro Majina, llegará el mes que viene.

También se ha estrenado en PS4 y PS5 Warriors: Abyss, que se adentra en el género roguelite con más de 100 adalides y que permitirá a los jugadores luchar contra hordas de enemigos en el infierno y probar diferentes combinaciones de héroes y objetos para superar desafíos.

La versión alfa de Splitgate 2 llegará el 27 de febrero a PlayStation 5, con un modo Multi-Team Portal Warfare, con batallas de 24 jugadores divididos en tres equipos. Con esta prueba, el equipo de 1047 Games espera recibir comentarios para mejorar la experiencia de juego.

Más adelante, en marzo, se pondrá en marcha The Island, de WWE 2K25, cuyo trailer se ha podido ver en el evento y se presenta como un mundo abierto 'online' lleno de lugares emblemáticos de WWE, misiones, eventos en vivo y tiendas, que puede albergar hasta 50 jugadores al mismo tiempo.

Gearbox, por su parte, se centró en la próxima secuela de su 'looter-shooter' Borderlands 4, con un tráiler que muestra la acción, las habilitades de juego y los movimientos que se podrán ejecutar en el planeta Kairos. Éste se lanzará para PS5 el próximo 23 de septiembre, tras realizar la presentación completa del 'gameplay' en e State of Play de primavera.

SEGA y Mintrocket han colaborado en un nuevo DLC de Dave the Diver, que protagoniza Ichiban de Like a Dragon. Entre algunas de las dinámicas incluidas en el juego, que llegará a PS4 y PS5 en abril, están la capacidad de cantar en un karaoke e infiltrarse en una organización «al estilo beat'em up», según ha explicado PlayStation en un nota de prensa.

Days Gone Remastered también se estrenará en la consola de última generación de PS en abril. Más concretamente, el día 25, cuando llegará con gráficos mejorados, audio 3D Tempest y funciones DualSense. Asimismo, incluye nuevo contenido, como el modo arcade de supervivencia Asalto a la horda o el modo Muerte permanente.

Darwin's Paradox!, un juego de plataformas y puzzles que tiene como protagonista a Darwin, aterrizará en PS5, aunque no se ha concretado la fecha. El personaje, un pulpo que han sacado del mar y ha acabado en una fábrica de alimentos, tiene la capacidad de escalar casi cualquier superficie, camuflarse y disparar tinta para huir de sus enemigos.

Otra de las novedades para PS5 son Digimon Story Time Stranger y Dreams of Another, que también llegará a PSVR2. El primero es un JRPG que invita a los jugadores a viajar entre el mundo humano y los reinos del Mundo Digital, con un sistema de cobate mejorado y otras funciones.

El segundo, desarrollado por Q-Games, es la nueva incorporación a la serie PixelJunk, un juego de acíón y exploración en tercera persona que emplea los disparos para materializar y reconstruir el entorno, en lugar de para destruir objetos.

También se espera para este 2025 Directive 8020, un juego de terror y supervivencia de Supermassive Games en el que se produce una misión moral para salvar a la humanidad y tiene como protagonistas a los astronautas de la Cassiopeia. Llegará el 2 de octubre.

Unos meses antes, el 13 de junio, se lanzará Five Nights At Freddy's: Secret of the Mimic, de Steel Wool Games, una aventura que, además de para PS5, también estará disponible para los visores de PS, del que se ha mostrado un tráiler con algunos de los objetivos del juego. El juego de aventura y compate Hell is Us, en cambio, solo llegará a la consola, el 4 de septiembre.

En State of Play también se ha dado a conocer la precuela con formato DLC de Lies of P denominada Overture, que transporta a los jugadores a la ciudad de Krat, antes de su caída. Uno de los elementos destacados del juego es la Acechadora Legendaria, una figura misteriosa que se encarga de guiar a los jugadores a través de historias no contadas y «secretos escalofriantes».

El 30 de mayo se producirá el lanzamiento de Lost Soul Aside, de Ultizero Games, una aventura de ciencia ficción que incorpora combates, equipaciones personalizables y combos sinérgicos con entornos y enemigos únicos. Además de para PS5, el título estará disponible para PC.

Unos días antes, el 6 de mayo, Reikon Games lanzará el 'shooter' en primera persona Metal Eden, que se desarrolla en una colonia espacial del futuro lejano, que corre un grave peligro. Un androide diseñado para el combate y llamado Aska será el encargado de proteger a los colonos. Tan solo dos días después se estrenará la aventura hecha en stop motion The Midnight Walk, de Moonhood.

MindsEye es un videojuego de acción que tiene como personaje principal a Jacob Diaz, en el escenario de Redrock, una ciudad situada en la América ficticia de un futuro cercano. Está previsto que llegue a PS5 este verano. También entonces, el 29 de agosto, llegará a PS4 y PS5 Shinobi: Art of Vengeance, una entrega de acción y plataformas 2D basado en niveles.

Justo un día antes, el 28 de agosto, se producirá el lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un videojuego del que se ha mostrado un avance, en el que también se ha revelado que el remake traerá de vuelta el minijuego Snake vs Monkey.

Otros de los juegos a los que se ha hecho mención en el evento de PlayStation son Split Fiction, una nueva aventura cooperativa de Hazelight Studios, que llegará a PS5 próximamente; Sonic Racing: CrossWorlds de Sega y Tides of Annihilation, un título de acción y aventuras para un solo jugador de Eclipse Glow Studio, y Saros, de Housemarque.

Este videojuego, que se lanzará en PS5 y PS5 Pro ya en 2026, cuenta la historia de una colonia extraterrestre perdida en Carcosa y amenazada por un eclipse. Su protagonista es Arjun Devraj, un ejecutor Soltari. También el año que viene llegará Onimusha: Way of the Sword a PlayStation 5; una espera que se hará más llevadera con el lanzamiento de Onimusha 2: Samurai's Destiny, que llegará a PS4 y PS5 el 23 de mayo de este año.