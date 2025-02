La red social TikTok ha integrado en la aplicación un nuevo Centro de Información para su comunidad en Europa, Reino Unido e Israel, que está compuesto por consejos, herramientas y recursos para mantener la seguridad en su servicio.

La compañía ha aprovechado este martes, que se celebra el Día de Internet Segura, para anunciar esta característica, que brinda a los usuarios un mayor control para decidir cómo quieren que sea su experiencia en la plataforma.

Basándose en el éxito del año pasado, en el que se registraron un millón de visitas a Centro de Información, este recurso se ha integrado en la 'app' para ayudar a la comunidad a conocer y controlar su experiencia digital, según ha explicado en una nota de prensa.

De esta manera, pondrá a disposición de los usuarios «un montón de herramientas» destinadas a que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia segura en la plataforma y administrar, por ejemplo, la configuración de su cuenta.

Con este apartado, cada usuario puede decidir quién puede descubrir su cuenta y quién puede visualizar sus contenidos. Asimismo, los adultos tienen la oportunidad de establecer la herramienta de Sincronización Familiar para establecer los parámetros de la cuenta y decidir con su hijo adolescente cómo quieren configurarla.

Los usuarios también pueden decidir quien les peude seguir o enviar mensajes, comentar, compartir e interactuar con sus contenidos. Asimismo, tienen la capacidad de filtrar palabras clave para que el contenido relacionado con ellas no le aparezca en el 'feed' Para ti o bien marcar vídeos como 'No me interesa', para dejar de ver contenido parecido.

La plataforma ha recordado que no tolera el acoso ni el odio en su servicio y que, en caso de encontrar contenido que lo fomente, lo elimina. Por ello, trabaja con verificadores de noticias, a fin de asegurarse de que el contenido que los usaurios visualizan es preciso y fiable.

Finalmente, ha recordado que los usuarios de TikTok peuden encontrar su equilibrio digital con herramientas como el Panel del tiempo en pantalla y Descansos del tiempo en pantalla en TikTok, unos valores que les permiten entender sus hábitos para ajustar su configuración y desconectarse cuando lo necesiten.

Los usuarios de TikTok recibirán una notificación 'push' sobre el Centro de Información -que ha llegado a su comunidad en Europa, Reino Unido e Israel- con consejos de seguridad y explorar en él cómo controlar la configuración de sus cuentas.