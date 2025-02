Steam advierte sobre posibles juegos de acceso anticipado abandonados indicando cuántos meses llevan sin actualizarse

Steam ha comenzado a implementar una nueva notificación informativa en sus juegos de PC de acceso anticipado, con la que advierte a los jugadores sobre cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que el desarrollador actualizó el título, de cara diferenciar juegos posiblemente abandonados de títulos con desarrollo activo.

Los juegos con acceso anticipado son títulos que se publican en plataformas como Steam, pero cuyo desarrollo aún no ha sido finalizado por completo. Así, se trata de una opción que permite que los jugadores puedan involucrarse en el proceso de desarrollo con acceso a las versiones previas al lanzamiento oficial y que, a su vez, el desarrollador obtenga ingresos mientras continúa trabajando para lanzar la versión final del título.

Sin embargo, de cara a los usuarios, los juegos con acceso anticipado tienen algunos inconvenientes, como que, a pesar de haber adquirido el título, este tarde mucho en recibir actualizaciones o se paralice su desarrollo y no disponga de una versión final.

En este marco, de cara a alertar sobre posibles juegos de acceso anticipado abandonados, y diferenciarlos de títulos que siguen en desarrollo activo, Steam ha comenzado a implementar nuevas notificaciones que detallan cuándo ha sido la última vez que el título ha recibido una actualización.

En concreto, según ha detallado el servicio de terceros SteamBD en una publicación en Bluesky y han recogido medios como Eurogamer, esta notificación aparece cuando el juego en acceso anticipado lleva más de un año sin actualizarse.

Así, ofrece información como «La última actualización realizada por el desarrollador fue hace más de 14 meses», seguido del mensaje informativo «Es posible que la información y los plazos descritos por los desarrolladores no estén actualizados».

La notificación también incluye una explicación de qué son los juegos de acceso anticipado, además de subrayar que se trata de un 'software' que aún no está completo y que «puede o no cambiar en el futuro». Asimismo, sugiere que, en caso de que el jugador no esté interesado en utilizar dicha versión, debe esperar «a ver si sigue avanzando en su desarrollo».