Netflix cancela la incorporación de seis juegos, incluido Tales of the Shire, debido a un "ajuste" de su catálogo

Netflix ha cancelado la incorporación de seis juegos que estaban planeados para introducirse en su plataforma, como son Compass Point: West, Thirsty Suitors y Tale of the Shire: A Lord of the Rings Game, debido a un «ajuste» de su catálogo para adecuarse más a los intereses de los usuarios.

La plataforma de contenido en 'streaming' continúa avanzando de cara a fomentar su servicio de juegos, en parte, impulsando títulos de propiedades intelectuales propias, como es el caso de El Juego del Calamar: Frenesí, así como ampliando su oferta de títulos reconocidos de terceros, como Grand Theft Auto (GTA), según compartió recientemente en el marco de su llamada de ganancias relativa al cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, Netflix ha compartido ahora la cancelación de seis títulos que estaban planeados para introducirse en la plataforma de cara a ampliar sus opciones de catálogo de juegos para los usuarios. En concreto, se ha anulado la incorporación de Thirsty Suitors, Compass Point: West -desarrollado por el estudio interno de Netflix Next Games-, y Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de marzo. Noticias relacionadas Netflix agregará juegos cooperativos para la TV y juegos para niños sin anuncios ni pagos dentro de la 'app' Igualmente, también se han cancelado tres juegos de la desarrolladora Klei Entertainment. Es el caso de Don't Starve Together, Lab Rat y Rotwoo, que iban a formar parte del catálogo de Netflix en dispositivos iOS y Android. Así lo ha confirmado un portavoz de Netflix en declaraciones a Engadget, quien ha explicado que estos títulos ya no se agregarán al catálogo debido a "una parte natural del ajuste" de la cartera de juegos de la plataforma, de cara a "aprender más" sobre lo que les gusta a los miembros de Netflix. No obstante, la plataforma continúa buscando su espacio en el sector de los videojuegos y, a pesar del cierre de su estudio dedicado a títulos triple A, Team Blue, en octubre del pasado año, está trabajando impulsar su catálogo de juegos interactivos basados en sus series y películas propias. Asimismo, también ha anunciado recientemente su intención de agregar juegos cooperativos para la familia, ideados para jugar a través de la TV, así juegos para niños que posibiliten entornos seguros sin anuncios ni pagos dentro de la 'app'.