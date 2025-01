Xbox concede sus primeros premios a la excelencia, que reconocen los títulos más queridos por los jugadores en 2024

Más de mil juegos se lanzan cada año en las en las consolas Xbox, PC y la nube, lo que ha llevado a Microsoft ha conceder los Premios Xbox Excellence, un reconocimietno a la excelencia que destaca la interacción de los jugadores con Xbox en el último año.

La primera edición ya ha desvelado los títulos que ha premiado. Se trata de "una variada colección de juegos para Xbox producidos por estudios compuestos por decenas o miles de desarrolladores, de 15 países de todo el mundo", como informa en una nota de prensa.

Los premiados fueron seleccionados en función de cuatro categorías que recogen «la pasión, el compromiso y el amor» de los jugadores: la calificación en la tienda, con un mínimo de 500 calificaciones; la participación del jugador, atendiendo al promedio de horas jugadas por persona en sus primeras seis semanas tras el lanzamiento; usuarios activos diarios y unidades vendidas.

La lista incluye títulos como Balatro, Dragon Age: The Veilguard, Apex Legend, 7 Days to Die, Banishers: Ghosts of New Eden, Dragon's Dogma 2, Call of Duty: Black Ops 6 y Avatar: Frontiers of Pandora.