Epic Games pagará la tarifa de Apple que le corresponde a los desarrolladores de juegos para impulsar su tienda en la UE

Epic Games se hará cargo de pagar las tarifas que Apple impone a los desarrolladores que llevan sus videojuegos a tiendas alternativas a la App Store de forma temporal, para que éstos los lancen en Epic Games Store, una medida con la que busca «construir una única tienda multiplataforma» en la Unión Europea (UE).

«Nuestro objetivo aquí no es simplemente lanzar un montón de tiendas diferentes en diferentes lugares», ha explicado en un comunicado remitido a The Verge el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, que ha señalado que con esta medida busca que los jugadores tengan la posibilidad de tener los juegos adquiridos «en todas partes».

El responsable ha subrayado que Epic busca ofrecer «una única tienda multiplataforma en la era de los juegos multiplataforma» y que, para animar a desarrolladores de videojuegos a que participen en el programa de juegos gratuitos en iOS -anunciado en octubre- ayudará a sufragar el coste que les supone llevar sus trabajos fuera de la App Store de Apple.

En este sentido, Epic ha subrayado que "hasta ahora, ninguno de los 100 desarrolladores de juegos móviles con mayores ingresos está dispuesto a distribuir sus juegos en la Epic Games Store debido a la tarifa de tecnología básica (CTF, por sus siglas en inglés) y las onerosas restricciones de Apple y Google".

Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su blog, donde ha adelantado que, para solventar esta situación, planea pagar durante un año dicha cuota, que es la que el fabricante de iPhone impone en la UE si los desarrolladores desean distribuir sus servicios en webs o mercados de aplicaciones alternativos, como es el caso de la que ofrece la firma de videojuegos.

«El CTF es la barrera número uno para los desarrolladores que buscan distribuir su aplicación fuera de la App Store», se ha indicado en este documento, donde Epic ha confirmado que se hará cargo de abonar la tarifa de 50 céntimos que se aplica por cada primera instalación anual superior a un millón en los últimos 12 meses.

«Incluso si un desarrollador decide incluir solo un juego en la Epic Games Store, tiene que pagar cada vez que éste se descargue en iPhones o iPads, ya sea desde la App Store de Apple o una tienda alternativa», se ha indicado en la misiva, donde Epic ha considerado que es "prohibitivamente caro y una violación flagrante de la Ley de Mercados Digitales.

De esta manera, y para aliviar esta carga, Epic cubrirá el CTF de todos los videojuegos que participen en el programa de juegos gratuitos de Epic Games Store en dispositivos iOS o iPadOS, independientemente de dónde se descarguen.

Si bien "esto no es financieramente viable para todas las tiendas de aplicaciones de terceros ni para Epic a largo plazo«, la desarrolladora ha señalado que lo hará »mientras la Comisión Europea investiga el incumplimiento de la ley por parte de Apple".

Finalmente, Epic ha dicho que «los desarrolladores y los jugadores merecen elegir dónde distribuyen sus juegos y cómo los juegan» y que está trabajando con los reguladores de la UE para evitar que Apple y Google infrinjan la ley. Con ello, ha adelantado que planea llevar la Epic Games Store a iOS en Reino Unido y Japón a finales de este año.

Retraso en el lanzamiento de juegos

Junto con este anuncio, Epic Games ha anunciado el lanzamiento del primer lote de juegos móviles gratuitos de terceros en Epic Games Store, de los cuales 17 títulos son nuevos para Android a nivel mundial y 15 para dispositivos iOS en los países de la Unión Europea.

Entre los juegos que ha incorporado a su tienda se encuentra Dungeon of the Endless: Apogee, que ya está disponible para su descarga a nivel global -excepto en Rusia- hasta el próximo 20 de febrero. Próximamente, le tocará el turno a Bloons TD 6, aunque no ha concretado fecha. Lo que sí ha señalado es que ofrecerá nuevos juegos cada mes hasta que pase a un cronograma semanal «más adelante» de este año.

Al poco de este anuncio, no obstante, Epic ha señalado que está «al tanto» de un problema que impide que los desarrolladores descarguen o actualicen estos juegos a través de Epic Games Store en dispositivos móviles si tienen suscripciones a juegos existentes, como Fornite Crew o EA Play; y que ya está trabajando para solucionar este problema.

Junto con los videojuegos, Epic Games ja presentado nuevas funciones de la aplicación Epic Games Store, ibncluido el inicio de sesión de la cuenta de Epic. También ha añadido la actualización automática de la 'app' móvil de la tienda, para que los juegos y las aplicaciones estén actualizados en todo momento.