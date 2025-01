La empresa de videojuegos japonesa Nintendo mostró este jueves la Switch 2, la sucesora de su actual consola híbrida, y anunció la emisión el próximo 2 de abril de uno de sus vídeos Nintendo Direct centrado en la plataforma de cara a su lanzamiento este mismo 2025.

La nueva consola de Nintendo será compatible con los juegos de la actual generación de Switch, con algunas excepciones, puntualizó, y los consumidores podrán probarla de antemano en eventos Nintendo Switch 2 Experience que organizará en abril en diversas ciudades de todo el mundo, entre ellas Madrid, París, Nueva York, Seúl o Tokio.

La empresa nipona enseñó por primera vez su nueva consola tras semanas de filtraciones y especulaciones después de que varios fabricantes de accesorios para la nueva plataforma dejaran ver varias réplicas de muestra de la consola, entre ellas la firma Genki en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas.

El primer vistazo oficial a Switch 2 ha sido en un vídeo de unos dos minutos y veinte segundos que no adelanta ninguna de sus especificaciones técnicas pero deja intuir algunas novedades, entre ellas un mayor tamaño que su predecesora y una revisión de los mandos Joy-Con, que ya no se conectarán por raíles y tienen un botón más cuya funcionalidad no ha sido especificada.

El vídeo insinúa también que los mandos podrían usarse como ratón, tal y como habían señalado algunas de las filtraciones. Otra de las novedades perceptibles es una peana más ancha y extensible para sostener la pantalla cuando se comparta entre varios jugadores, pues Switch 2 mantendrá el formato híbrido original.

Aunque Nintendo no anunció ningún juego exclusivo para la nueva Switch, mostró en el metraje imágenes de un juego de su serie de conducción superventas Mario Kart. La empresa tiene previsto revelar más detalles sobre la consola en el vídeo que publicará en abril y se limitó a señalar que está previsto que su lanzamiento tenga lugar este año. Nintendo permitirá a algunos usuarios probar la Switch 2 con anticipación en los evento Nintendo Switch 2 Experiences, cuya participación se decidirá por sorteo.