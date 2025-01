Google prueba una función que permite convertir el 'feed' de Discover en un pódcast mediante IA

Google ha comenzado a probar una nueva función llamada Daily Listen que, mediante Inteligencia Artificial (IA), permite crear un pódcast personalizado utilizando la información que aparece en el 'feed' de Discover de los usuarios.

Google Discover es un 'feed' personalizado de noticias que muestra información en forma de artículos y que basa sus resultados en las búsquedas e intereses de los usuarios. Así, los usuarios pueden utilizarlo para estar al tanto de las novedades de su equipo de fútbol o grupo de música favorito, así como de la actualidad.

En este sentido, la tecnológica está probando una nueva función de Search Labs a la que ha denominado Daily Listen, que permite generar un pódcast personalizado a partir de la información mostrada en el 'feed' de Discover.

Esta función, que sigue el patrón de la herramienta Audio Overviews del servicio NotebookLM de Google, tiene en cuenta los resultados que aparecen en el 'feed' Discover y, mediante capacidades de IA, crea un episodio de pódcast de alrededor de cinco minutos ofreciendo una descripción general de las noticias y los temas encontrados.

Así lo ha compartido 9to5Google, quien ha tenido acceso a esta función Daily Listen a partir de los experimentos publicados en Google Search Labs. En concreto, esta función aparecerá junto al resto de 'widgets' disponibles debajo de la barra de búsqueda de la aplicación de Google, tanto en dispositivos Android como en iOS.

Al pulsar en el recuadro Daily Listen, se abrirá un reproductor a pantalla completa en el que se narrarán las noticias resumidas y también se mostrará una transcripción del audio. Siguiendo esta línea, la barra de reproducción también mostrará marcas para identificar el cambio de sección o de temática, además de un botón para retrasar 10 segundos el audio o pausarlo.

Igualmente, dentro de la pantalla de reproducción aparecerá una opción de 'Historias relacionadas' con links de información correspondiente a lo que se está contando en el momento. De esta forma, el usuario podrá acceder a más información sobre un tema concreto de su interés con solo pulsar la opción 'Buscar más', así como marcar como 'Me gusta' o 'No me gusta' la información mostrada.

Con todo ello, el medio mencionado ha aclarado que Google ha comenzado a probar la función Daily Listen a través de sus experimentos con algunos usuarios en Estados Unidos, tanto para dispositivos Android como iOS.