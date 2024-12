Sony apuesta por un catálogo variado, con capacidad para acoger juegos de servicio en vivo y el modo historia en primera persona, con oportunidades para aprovechar las franquicias clásicas de PlayStation con la aparición de otras nuevas.

Sony acaba de celebrar el 30 aniversario del lanzamiento en Japón de la primera consola PlayStation, que popularizó en los hogares los videojuegos en CD, los gráficos en tres dimensiones y las memorias externas para salvar las partidas.

Pero sigue mirando al futuro con el reciente lanzamiento de su consola más potente hasta la fecha, PlayStation 5 Pro, y con el desarrollo de juegos que buscan ampliar el catálogo.

Actualmente, PS Studios está centrado, al menos en Ghost of Yotei y Deatch Stranding 2: in the Beach, los dos títulos que ha referido el director ejecutivo del grupo empresarial Sony Interactive Entertainment Studio, Herman Hulst, en una entrevista con Famitsu, concedida con motivo del aniversario.

Hulst ha confirmado que seguirán enfocándose en los juegos de servicio en vivo, como Helldrivers 2, que «ha atraído a muchos jugadores a través del suministro continuo de contenido y ha producido resultados que respaldan el potencial» de este género.

También en los títulos para un jugador orientados a la historia, y en impulsar los juegos móviles. Esto último lo harán de la mano de estudios de desarrollo externos, como parte de una estrategia que pusieron en marcha hace un par de años y en la que ya citan juegos como Destiny: Rising, de NetEase Games.

«Es importante tener una amplia variedad de juegos en la cartera que puedan disfrutar jugadores de todos los ámbitos de la vida. Para dar a los jugadores de PlayStation nuevas alegrías y experiencias, revisamos constantemente nuestro portafolio y consideramos expandir los géneros en demanda e introducir nuevos tipos de juegos», ha expresado Hulst.

Uno de los más recientes es Astro Bot, que «captura los 30 años de historia de la marca PlayStation» y que ha sido reconocido como Mejor Juego del Año en los Game Awards 2024. Los personajes que aparecen en este título de plataformas para PS5 han llevado a muchos jugadores a pedir el regreso de franquicias populares de este sello.

«Las numerosas IP que poseemos son activos importantes para PlayStation y, como parte de nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra cartera, buscamos continuamente oportunidades para aprovechar las IP anteriores y desarrollar nuevas franquicias», ha expresado al respecto el directivo.