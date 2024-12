Capcom reactivará franquicias de videojuegos que llevan años sin recibir nuevos títulos

El anuncio de Onimusha: Way of the Sword y la secuela de Okami forma parte de la estrategia de Capcom de recuperar franquicias que llevan tiempo sin nuevas entregas, y que mezclará con lanzamientos de nuevos títulos.

Capcom aprovechó el escaparate que ofrece The Game Awards 2024 para anunciar dos videojuegos, uno de ellos camino de su lanzamiento y otro, todavía en proyecto de desarrollo. Se trata de Onimusha Way of the Sword, perteneciente a la franquicia de acción con lucha de españadas y elementos sobrenaturales inspirados en la tradición japonesa. Este es el primer nuevo título que aparece en más de 20 años y se espera que llegue al mercado en 2026. Noticias relacionadas Anunciadas una entrega de The Witcher protagonizada por Ciri y la aventura cooperativa Split Fiction en The Game Awards Por otra parte, han comenzado ya los trabajos de desarrollo de la secuela de Okami, un título de acción y aventura, también de inspiración japonesa, que se lanzó originalmente en 2006. Estos dos videojuegos forman parte de una estrategia de lanzamiento que intercalará nuevos títulos con franquicias que llevan tiempo sin actualizarse, como ha confirmado la compañía a sus inversores. "Además de lanzar regularmente nuevos títulos importantes cada año, Capcom se centra en reactivar IPs inactivas que no han tenido un lanzamiento de título nuevo recientemente", ha expresado en el comunicado. Con esta estrategia, Capcom busca "mejorar aún más el valor corporativo aprovechando su rica biblioteca de contenido, que incluye la reactivación de IPs pasadas como los dos títulos anunciados, con el fin de producir continuamente títulos de alta calidad y altamente eficientes", apostilla.