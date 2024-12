X registra problemas de acceso en su versión web

La plataforma de comunicación X (antes Twitter) ha experimentado una caída en España que impide a los usuarios acceder a ella en la versión de web desde la tarde de este domingo, un problema que aún permance en algunas cuentas.

X comenzó a registrar esta caída a partir de las 19:40 horas (España Peninsular) de este domingo, alcanzando su pico más alto a las 21:54 horas, momento en el que se identificaron casi 800 incidencias. A partir de entonces el número de informes fue descendiendo, tal y como refleja el portal de monitorización Downdetector.

La situación se ha mantenido de madrugada aunque, a primera hora de este lunes, comenzó a crecer el número de afectados, tal y como refleja la comentada web y otras como Down for Everyone or Just Me.

En ambos casos, los afectados han compartido que han tenido problemas para acceder a la versión de web de la plataforma, ya que al intentar cargar el dominio principal, x.com, aparece un mensaje en el que se indica que «algo salió mal» y se anima a los usuarios a «intentar recargar» la página.

Por el momento, los responsables de X no han compartido en sus perfiles a qué puede deberse este problema, aunque algunos afectados han señalado que han podido solucionarlo accediendo al servicio a través de una red privada virtual (VPN).