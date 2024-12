Como cada mes de diciembre, las plataformas de música en 'streaming' publican sus listados con los artistas, canciones y pódcasts más escuchados por los usuarios, pero esta recapitulación de los contenidos preferidos durante el año cada vez se añade a más servicios, como las plataformas de videojuegos o, incluso, aplicaciones de fotografías como Google Fotos.

En lo relacionado a la música, algunas plataformas de 'streaming' ya han compartido qué canciones y artistas han sido los más escuchados durante este año 2024 a nivel global, destacando algunos como la compositora del álbum The Tortured Poets Department: The Anthology, Taylor Swift, el artista canadiense The Weeknd o el puertorriqueño Bad Bunny, según datos de Spotify.

Sin embargo, de cara a conocer cuáles han los gustos personales de cada usuario durante el año a nivel individual, los distintos servicios y plataformas en 'streaming' ofrecen sus propias herramientas para descubrir los ránkings anuales.

Además de Spotify, es el caso de Apple Music y YouTube Music para la música, así como de Xbox y PlayStation para los videojuegos. Incluso, otras aplicaciones como Google Fotos o redes sociales como BeReal, ofrecen funciones para mostrar un resumen de la actividad de los usuarios durante el año. Así es como se puede acceder a esta información en cada caso.

La banda sonora del año

Quizá el Spotify Wrapped es el más conocido por los usuarios. La plataforma dispone de esta herramienta desde el año 2016, cuando comenzó a mostrar a sus usuarios gráficos sobre sus escuchas del año en la 'app', que después se pueden compartir en otras plataformas como Instagram o WhatsApp.

En concreto, Spotify Wrapped ofrece un resumen de la actividad que los usuarios han registrado entre el 1 de enero de 2024 y unas pocas semanas antes del cuatro de diciembre del mismo año. Este resumen incluye una lista con los cinco artistas que más han escuchado los usuarios, así como las cinco canciones más reproducidas por los mismos.

La compañía también señala datos más específicos, como cuántas veces se ha reproducido la canción más escuchada o en qué porcentaje se encuentra el usuario respecto a los oyentes a nivel mundial de un artista en concreto.

Igualmente, ofrece datos como los géneros musicales a los que más han recurrido los suscriptores, además de las 'playlists' y los pódcasts preferidos. Incluso, Spotify señala el tiempo total de escucha de contenido en la 'app' a lo largo de todo el año y lo compara con el porcentaje del resto de oyentes en España. Todo ello en una experiencia completamente personalizada para cada persona.

Para acceder a ello, basta con iniciar la aplicación de Spotify en el 'smartphone' y seleccionar el botón 'Wrapped' que aparece en la pantalla de inicio. Tras ello, se desplegarán una serie de historias que mostrarán los datos del año.

Además de toda la información que ofrece Spotify Wrapped, la plataforma también crea de forma automática listas de canciones personalizadas con las preferencias del año de los usuarios.

De la misma forma, Apple Music también dispone de esta opción de recapitulación anual con 'Replay', un apartado en el que también recoge las canciones, artistas y álbumes más reproducidos en este servicio a lo largo del año.

Esta función del servicio de Apple funciona de forma muy similar al de Spotify, compartiendo datos como el top de canciones más reproducidas, el número total de grupos y músicos que se han escuchado o la cantidad de géneros musicales reproducidos en dicha cuenta. Todo ello se puede encontrar en la opción de Replay, ubicada en la pantalla de inicio de la aplicación.

Otra de las plataformas que ofrecen esta recapitulación es YouTube Music. En este caso, además de los artistas y canciones, también se incluyen métricas sobre los videoclips que más han reproducido los usuarios durante el año.

La plataforma de contenido en 'streaming' de Google incluye listas de reproducción y estadísticas personalizadas que reúnen las mejores canciones, grupos y pódcast en base al historial de escucha del usuario en la 'app'.

Para encontrar estas métricas, se deberá iniciar sesión en la aplicación de YouTube Music y, en el perfil del usuario, pulsar en la opción 'Tu Resumen'. Tras ello, bastará con clicar en 'Obtener tu resumen' para comenzar a visualizar los datos en formato de historias, que también se pueden compartir en otras plataformas.

No obstante, tal y como ha detallado la compañía en su página de soporte, será necesario haber acumulado al menos diez horas de tiempo de escucha en YouTube Music para poder disponer del Recap, desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre de cada año.

Igualmente se ha de tener en cuenta que, tanto para la opción Replay de Apple, como para el Spotify Wrapped o el YouTube Music Recap, los usuarios deben tener una cuenta con suscripción a sus servicios.

Videojuegos más jugados durante el año

Por otra parte, no solo las plataformas de música en 'streaming' cuentan con este tipo de servicios. Xbox también ofrece un repaso de cómo ha sido el año de los usuarios en lo relacionado a los videojuegos con estadísticas personalizadas.

En concreto, con el 'Year in Review' de Xbox, la compañía recoge los momentos más memorables del jugador, con información como el tiempo total de juego, los logros conseguidos, los géneros preferidos, los tres títulos a los que más se ha recurrido y las estadísticas dentro de esos juegos.

Asimismo, tal y como señala la compañía en su web, estas estadísticas se mostrarán con una apariencia personalizada basada en el juego que se ha mantenido como el más jugado durante todo 2024. Además, en el caso de los jugadores que hayan vivido experiencias en formato multijugador, podrán ver con qué amigos compartieron más tiempo de juego en el año.

Para acceder al resumen anual de Xbox, se ha de acceder a la página Yearin Review e iniciar sesión. Tras ello, se mostrarán en pantalla las aventuras de cada jugador, que se podrán compartir «con un solo clic» través del móvil.

En el caso de PlayStation, la compañía de videojuegos japonesa ofrece igualmente su 'Wrap-up', que estará disponible a partir del 10 de diciembre este año 2024, según ha anunciado la compañía en su página del 30 aniversario. Este resumen incluirá estadísticas de juego mes a mes, cuántos trofeos se han conseguido y cuáles han sido los juegos más jugados, entre otros datos.

Otras recapitulaciones de 2024

Además de todo ello, otros servicios también ofrecen sus propias recapitulaciones del año. Es el caso de Google Fotos que, a partir de este año, ofrecerá un resumen a modo carrusel de recuerdos destacados.

Según ha detallado Google en su página de soporte, además de un vídeo con las fotografías favoritas que haya tomado el usuario a lo largo del año, también recopilará información como la racha de fotografías más larga, el número total de sonrisas capturadas, quiénes sonrieron más y las personas que más aparecen en las fotos.

Además, muestra una paleta de los colores del año y las tres personalidades principales del usuario, en base a las fotos realizadas. Todo ello, se permite, en parte, gracias a la función de reconocimiento de caras de Google Fotos.

Así, esta opción de resumen del año estará disponible tanto para Android, como para iOS y en versión Web, aunque por el momento solo se ha lanzado en Estados Unidos.

También hay redes sociales que comparten el resumen anual de la actividad del usuario. Por ejemplo, con 'Tus Memories' BeReal recoge todas las publicaciones instantáneas que los usuarios han publicado durante el año juntándolas en un vídeo recopilatorio.

En el caso Instagram, permite a los usuarios crear su propio 'Recap' mediante una plantilla de Reels, en la que se pueden añadir las fotos favoritas del año para crear un vídeo corto que rememore esos momentos.