Ubisoft anuncia el cierre de XDefiant, que ya no acepta nuevos jugadores y cesará sus servidores en junio de 2025

Ubisoft ha anunciado el cese su videojuego XDefiant, que ya no permite el registro de nuevos jugadores ni compras dentro del título, y que dejará de ofrecer servicio en sus servidores el 3 de junio de 2025.

Tras algunos problemas que ocasionaron su retraso, la compañía de videojuegos lanzó su título tipo 'shooter' en primera persona (FPS) el 21 de mayo de este año para las consolas Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC. Se trata de un videojuego multijugador en el que los usuarios deben elegir una de las 5 facciones disponibles y su equipamiento antes de comenzar la partida y luchar contra otros jugadores, con personajes totalmente personalizables y modos lineales.

XDefiant consiguió acumular un total de más de 15 millones de jugadores, tal y como ha detallado el productor ejecutivo del título, Mark Rubin, en un comunicado. Sin embargo, alrededor de seis meses después de su lanzamiento, la tecnológica ha anunciado el cierre definitivo del título perteneciente a la franquicia Tom Clancy's.

En concreto, Ubisoft ha detallado que, a partir de este miércoles, los usuarios ya no podrán descargar el título, asimismo, tampoco podrán registrarse como nuevos jugadores ni realizar compras dentro del videojuego.

Asimismo, aunque la compañía tiene previsto lanzar la temporada 3 de XDefiant «como muestra de agradecimiento» a sus equipos de desarrollo y a los jugadores, Ubisoft dejará de mantener activos sus servidores a partir del 3 de junio de 2025.

Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, a pesar de tener «un comienzo alentador» y una «base de seguidores comprometida», no han conseguido atraer y retener suficientes jugadores a largo plazo como para competir al nivel que requiere el «exigente mercados de los FPS gratuitos». Como resultado, Ubisoft ha sentenciado que XDefiant "está demasiado lejos de alcanzar los resultados necesarios para permitir una mayor inversión significativa" y, por tanto, ha decidido cerrar definitivamente el título.

Además, ha indicado que aquellos usuarios que hayan comprado el Ultimate Founder's Pack o que hayan realizado compras en los últimos 30 días recibirán un reembolso completo.

Siguiendo esta línea, la desarrolladora también ha compartido que, a consecuencia del cierre, se llevarán a cabo despidos en los equipos de sus estudios de producción de San Francisco (Estados Unidos) y Osaka (Japón), así como la reducción de la producción en su centro de desarrollo de Sídney (Australia).

En concreto, Ubisoft ha señalado que casi la mitad del equipo de XDefiant a nivel global pasará a ocupar otros puestos dentro de Ubisoft, pero igualmente dejarán de trabajar en la compañía 143 personas en el estudio de San Francisco y un total de 134 personas en los de Osaka y Sídney.

Con todo ello, la compañía ha manifestado que las experiencias de juegos como servicio siguen siendo un «pilar» de su estrategia, logrando «éxitos importantes» como Rainbow Six, The Crew y For Honor. No obstante, ha remarcado que es un mercado «altamente competitivo» y que aplicarán las lecciones aprendidas con XDefiant para futuros títulos.

Así, Ubisoft ha asegurado que continuarán trabajando y «tomando las medidas necesarias» para que la desarrolladora vuelva a ofrecer resultados enfocados hacia «el crecimiento, la innovación y la creatividad».