Tecent ha presentado su nuevo proyecto de consola portátil desarrollada de la mano de Intel, Sunday Dragon 3D One, que está equipada con una pantalla de 11 pulgadas que incluye tecnología de visualización 3D y está impulsada por el procesador Intel Core Ultra 7 258V.

En el marco de la conferencia New Quality Productivity Technology Ecosystem de Intel, celebrada en Chengdu (China), la tecnológica enfocada a videojuegos ha dado a conocer su intención de introducirse en el mercado de las consolas portátiles para videojuegos de PC, al estilo de la Steam Deck de Valve o la ROG Ally X de Asus.

En este sentido, Tencent ha presentado su nueva consola portátil Sunday Dragon 3D One, con la que, a través de una pantalla de 11 pulgadas, los usuarios podrán visualizar los videojuegos en 3D sin necesidad de utilizar gafas u otro dispositivo.

Esto es gracias a la tecnología de seguimiento ocular 3D, que crea diferentes imágenes para el ojo izquierdo y el derecho en tiempo real, generando efectos visuales tridimensionales del juego, lo que garantiza una experiencia inmersiva en los videojuegos, tal y como ha señalado la compañía y han recogido medios como Gcores y Videocardz. Además, esta pantalla de gran tamaño cuenta con una resolución de 2,5K y una frecuencia de actualización de hasta 120Hz.

Siguiendo esta línea, su diseño se basa en la pantalla acompañada por dos mandos extraíbles, de forma similar a los Joy-Con de la consola Nintendo Switch. Es decir, al extraer los mandos de la consola, los usuarios pueden utilizarlos por separado o como un único mando, así como incorporar un teclado y jugar en la pantalla de la consola.

Tencent ha subrayado igualmente que el rendimiento de la consola está impulsado por el procesador de Intel Core Ultra 7 258V que, basado en la arquitectura Lunar Lake, cuenta con 32 GB de memoria y una unidad de estado sólido de 1TB. Todo ello ofrece una experiencia de juego de calidad, tanto en un funcionamiento habitual como con gráficos 3D.

Por otra parte, la Sunday Dragon 3D One está equipada con una batería que ofrece una carga rápida por cable de 100W. Igualmente, se prevé que utilice un sistema operativo Windows.

No obstante, por el momento, la nueva consola portátil Sunday Dragon 3D One es un proyecto de Tencent, por lo que la tecnológica no ha compartido información sobre la fecha de lanzamiento o el precio del dispositivo.