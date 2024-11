Microsoft Edge Game Assist es el nuevo navegador optimizado que evita interrupciones durante las partidas en PC

Microsoft ha presentado Microsoft Edge Game Assist, una versión especial del navegador Microsoft Edge optimizada para juegos de PC que se integra en la experiencia de juego e incluye consejos y sugerencias para los jugadores, que actualmente está en versión preliminar.

La compañía tecnológica ha apuntado que el 88 por ciento de los jugadores emplean un navegador durante las partidas para obtener ayuda, seguir su progreso o escuchar música y chatear con amigos, motivo por el que ha desarrollado un formato que evita que los jugadores tengan que salir del título para poder realizar alguna de estas acciones.

Hasta ahora era necesario teclear el comando 'Alt-Tab' para salir del videojuego y acceder al escritorio del PC, de manera que, con el nuevo Microsoft Edge Game Assist se incorpora el navegador sobre el propio juego, tal y como ha explicado Microsoft en un comunicado.

Esta versión especial del navegador Microsoft Edge también sugerirá consejos a los jugadores según el título al que estén jugando y guías para lograr su objetivos. Asimismo, comparte los mismos datos con el navegador original, de manera que pondrá al alcance de los jugadores toda la información que sea de su interés, incluidas las webs que se hayan marcado como favoritas, el historial, las 'cookies', formularios completados, etc.

Asimismo, ofrece un acceso rápido a servicios como Discord, Twitch, Spotify, Teams o dcualquier otra página o plataforma en la barra lateral; además de que se puede fijar Microsft Game Assist sobre el juego para poder consultarlo durante las partidas.

Microsoft también ha señalado que se pueden realizar ciertos ajustes desde este navegador, como modificar la configuración de audio y monitorizar el sistema, así como utilizarlo para hacer capturas de pantalla o grabar clips de juego.

Microsoft Game Assist ya está disponible en versión preliminar en Windows 11 (24H2, 23H2, 22H2) y en todos los canales de Windows Insider con Microsoft Edge Beta 132. Para configurarlo, se debe introducir el comando 'Win+Gen'.

Además, ya se puede usar para acceder a guías y sugerencias en los títulos Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua's Saga, League of Legends, Roblox, Valorant, Overwatch, Minecraft y League of Legends. No obstante, se irán añadiendo más juegos compatibles «con el tiempo».