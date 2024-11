Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth se consolidan como los videojuegos con más nominaciones a The Game Awards 2024

Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth se han posicionado como los videojuegos favoritos entre los títulos nominados a The Game Awards 2024, con siete nominaciones cada uno, seguido de Metaphor Re:Fantazio con seis y Balatro con cinco nominaciones.

La edición de este año está prevista para celebrarse el 12 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) y, como es habitual, también se podrá seguir desde múltiples paltaformas de 'streaming' como Twitch o Youtube. En este caso, los premios cuentan con 29 categorías y los ganadores serán determinados por un jurado conformado por más de cien medios influyentes.

Así, el presentador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, ha revelado los videojuegos nominados a estos premios en su onceava edición, en los que se han posicionado como favoritos Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth, que compiten con un total de siete nominaciones cada uno, incluida la de Mejor Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés).

En concreto, respecto a Astro Bot, el título de PlayStation también ha sido nominado en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música y Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción/Aventura y Mejor Juego Familiar.

Por su parte, Final Fantasy VII: Rebirth de Square Enix cuenta con nominaciones en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Música y Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación con la actriz Briana White y Mejor Juego RPG.

Siguiendo esta línea, otro de los favoritos de este año es el videojuego de rol y fantasía medieval Metaphor Re:Fantazio, con seis nominaciones en categorías como Mejor Dirección y Mejor Narrativa. Seguidamente, también ha sido aclamado el 'roguelike' de cartas, Balatro, nominado en cinco categorías entre las que se incluyen Mejor Juego para Móviles y Mejor Juego Indie.

Además de estos juegos, tal y como ha detallado la organización en su web, también compiten para el obtener el GOTY los títulos Black Myth: Wukong y el DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree, que disponen de un total de cuatro nominaciones cada uno.

En cuanto a los juegos Indie, se han nominado los títulos Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, UFO 50 y el videojuego español Neva, dentro de la categoría de Mejor Juego Indie. Por su parte, los nominados a Mejor Juego para Móviles han sido títulos como AFK Journey, Pokémon TCG Pocket, Zenless Zone Zero y Withering Waves, además de Balatro.

También han sido nominados otros títulos en distintas categorías como Innovación en accesibilidad, Mejor juego de realidad virtual VR/AR, Mejor juego de deporte o carreras, Mejor Multijugador y Mejor Juego de Esports.

Todas estas categorías integran títulos nominados como Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV, Dragon Age: The Veilguard, Prince of Persia: The Lost Crown, Star Wars: Owtlaws, Counter Strike 2, Valorant, Mobile Legends: Bang Bang, Baldur's Gate 3, Helldivers 2, Princess Peach: Showtime! o Tekken 8.

Por otra parte, PlayStation se ha coronado como la desarrolladora con más títulos nominados con un total de 16, seguidamente Square Enix y Xbox disponen de doce videojuegos nominados cada uno, y Sega cuenta con once. Finalmente, Bandai Namco dispone de siete y Nintendo cuenta con seis juegos nominados.

Con todo ello, la votación pública para todas las categorías ya está abierta para todos los usuarios, que podrán escoger sus juegos favoritos en el sitio web de los Game Awards.