Marvel's Spider-Man 2 y Star Wars Outlaws, entre los nominados al Grammy 2025 a mejor banda sonora de videojuegos

Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Outlaws y Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord son los videojuegos que la Recording Academy ha nominado al Grammy a mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos en la edición de 2025.

La 67 edición de los Premios Grammy se celebrará el 2 de febrero del próximo año para reconocer a los mejores compositores e intérpretes de la música a nivel global. Entre las múltiples categorías de estos premios, también se galardonarán las bandas sonoras creadas específicamente para videojuegos por tercer año consecutivo. En este sentido, la Recording Academy ha nominado en esta edición la del título Avatar: Frontiers of Pandora, creada por la compositora Pinar Toprak, así como la de God of War Ragnarök: Valhalla, del compositor Bear McCreary. También se han seleccionado las bandas sonoras de Marvel's Spider-Man 2, compuesta por John Paesano; Star Wars Outlaws, creada por Wilbert Roget, II; y Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, de la compositora Winifred Phillips, según ha compartido recientemente en la lista oficial de nominados. En concreto, el premio Grammy a la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos reconoce la labor de los compositores que crean una partitura original específicamente para (o como complemento a) videojuegos y otros medios interactivos del estilo. Esta categoría fue introducida por primera vez en la 65 edición de los Grammy Awards, celebrada en el año 2023, con el objetivo de premiar la «excelencia» de los álbumes y bandas sonoras compuestas por partituras creadas para los juegos. En ese momento, el galardón fue otorgado a la banda sonora compuesta por Stephanie Economou para Assassin's Creed Valhalla. Siguiendo esta línea, durante la edición de este año 2024, Star Wars Jedi: Survivor fue el título que se alzó con el premio Grammy en la categoría de mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, firmada por los compositores Stephen Barton y Gordy Haab. Será en febrero de 2025 cuando se conozca el próximo juego ganador del Grammy a mejor banda sonora, de una lista en la que predominan los títulos de las compañías de videojuegos Ubisoft y Sony.