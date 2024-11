Así es Learn About, el nuevo experimento conversacional de Google que facilita el aprendizaje personalizado mediante IA

Google ha comenzado a probar Learn About, una nueva plataforma que forma parte de los experimentos de Google Learning y que sirve como herramienta conversacional para facilitar a los usuarios una forma de aprendizaje personalizado, mediante información impulsada por Inteligencia Artificial (IA).

En el marco de la plataforma Google Learning, el gigante tecnológico trabaja habitualmente en el desarrollo distintos experimentos y herramientas que, basados en IA, están ideados para ayudar a los estudiantes y profesores en los procesos de aprendizaje.

En este sentido, Google ha comenzado a probar recientemente un nuevo experimento al que ha denominado Learn About, y que se basa en una herramienta con formato conversacional que ayudará a los usuarios a aprender sobre nuevos temas y profundizar en su comprensión.

En concreto, tal y como lo define la compañía en la propia página de Learn About, se trata de un «compañero de aprendizaje adaptable, conversacional y potenciado por IA», con capacidad para adecuarse a la «curiosidad única» de cada usuario y a sus objetivos de aprendizaje.

Así, con Learn About los usuarios estudiantes o profesores pueden realizar preguntas sobre cualquier tema e, incluso, cargar archivos como vídeos o fotografías para explorar información relacionada. Para ello, deberán realizar las consultas mediante texto, y se devolverán resultados relacionados impulsados por IA, es decir, con un funcionamiento similar al de un 'chatbot' conversacional.

No obstante, Google ha subrayado que en el caso de este nuevo experimento los resultados que ofrece la IA están personalizados en función de las necesidades de aprendizaje de cada usuario. Esto se debe a que, según ha matizado, Learn About admite tanto preguntas sobre temas muy amplios como cuestiones más concretas y, en cada pregunta, se adapta al nivel de conocimiento específico del usuario para que sea más sencillo entender el tema que se está tratando.

Además, también ofrece otras formas de aprendizaje, por ejemplo, con guías y preguntas interactivas sobre el tema tratado. En este caso, si el usuario responde mal a las preguntas, Learn About ofrece la explicación de la respuesta para una mejor comprensión. Igualmente, también recurre al uso de imágenes y vídeos ilustrativos, así como comparte artículos relacionados.

Para utilizar el experimento Learn About, los usuarios deberán iniciar sesión con su cuenta de Google y escribir el tema sobre el que desee aprender en el cuadro de búsqueda principal. No obstante, se trata de un experimento en pruebas, por lo que solo está disponible para algunos usuarios y, por el momento, no se ha lanzado en España.