Humane, fabricante de AI Pin, ha anunciado que ha pausado la comercialización del cargador de este dispositivo portátil, Charger Case, tras advertir un problema de calidad que permite que su batería de litio se sobrecaliente, lo que deriva en riesgo de incendio.

AI Pin es un 'wearable' fabricado con el objetivo de reemplazar los 'smartphones' en las tareas diarias, que se engancha en la ropa mediante un sistema magnético y se coloca en la parte frontal del cuerpo, como si se tratara de un broche o un pin.

Éste emplea la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar la interacción del usuario, que se realiza mediante la voz -a través del asistente AI Mic-, el tacto, gestos o a través de la pantalla láser que incorpora.

La compañía que lo fabrica ha anunciado la retirada de su accesorio de carga, Charger Case, una medida que ha tomado «por precaución» y "voluntariamente«, tras recibir »un único informe de un problema de carga".

Este error se habría registrado al utilizar un cable USB-C y una fuente de alimentación de terceros, momento en que se identificó un problema de calidad con la celda de batería de litio suministrada por un proeedor externos que se emplea con dicho cargador.

Tras investigar el fallo, determinaron que el proveedor de baterías de su 'wearable' «ya no cumplía» con sus estándares de calidad y que las celdas de batería suministradas por éste "pueden presentar un riesgo de incendio". No obstante, no se han reportado lesiones ni daños materiales, tal y como ha apuntado en su perfil de X.

El fabricante, finalmente, ha dicho que este problema «no está relacionado con el diseño de 'hardware'» de AI Pin y que ni éste ni la batería independiente (conocida como Battery Booster) ni el cargador del dispositivo, Charger Pad, se ven afectados por ello.

Tras identificar un nuevo proveedor de celdas de batería para esl accesorio comentado, ha optado por llevar a cabo «un proceso de calificación exhaustivo» y calcula que los accesorios de reemplazo estarán disponibles en los próximos 3 o 6 meses.