Bluesky lanzará una suscripción que permitirá publicar vídeos de mayor calidad y personalizar el perfil

Bluesky está trabajando en una nueva suscripción con la que los usuarios podrán acceder a funciones exclusivas, como publicar vídeos de mayor calidad y personalizar el perfil, pero que a diferencia de las suscripciones de otras redes sociales, no dará un trato preferente a los usuarios ni quedarán identificados como premium.

Con el objetivo de mejorar la experiencia en la 'app', la red social de 'microblogging' ha agregado en los últimos meses nuevas funciones solicitadas por los usuarios, como es el caso de los mensajes directos en chats individuales, que se incorporaron en el mes de mayo, y el soporte para vídeos de hasta 60 segundos, que se lanzó en septiembre.

Además del lanzamiento de estas nuevas herramientas, la compañía también ha compartido que su comunidad de usuarios ha crecido. En concreto, actualmente supera los 13 millones de usuarios, 3 millones de usuarios más que los registrados en septiembre.

En este marco, Bluesky ha anunciado que está desarrollando un modelo de suscripción con el que los usuarios podrán pagar una cuota mensual para poder acceder a funciones exclusivas, como publicar vídeos de mayor calidad o personalizar su perfil, con opciones para escoger colores y marcos de avatar.

Como ha detallado en un comunicado en su blog, y ha compartido la directora de Operaciones de la plataforma, Rose Wang, en una publicación en la red social, con los ingresos obtenidos de las suscripciones, los usuarios ayudarán a mejorar la aplicación y harán crecer a la comunidad de desarrolladores. Wang también ha señalado que es una forma de ofrecer tiempo a la plataforma para "explorar modelos comerciales más allá de los anuncios tradicionales".

No obstante, desde Bluesky han subrayado que la red social continuará siendo de uso gratuito, de cara a mantener su objetivo de ofrecer un espacio donde la información y la conversación sean «de fácil acceso», y no bloquear contenido.

Igualmente, también ha destacado que esta suscripción no ofrecerá un trato especial a las personas con cuentas suscritas «en ninguna parte de la aplicación», algo que sí ocurre en otros casos, como puede ser la red social de Elon Musk, con X Premium o Premium+ (antigua Twitter Blue).

Concretamente, Wang ha puntualizado que los usuarios con suscripción no dispondrán de una mejora de cuenta premium, ni contarán con una identificación en forma de insignia azul junto a sus nombres. «No subiremos de categoría a las cuentas simplemente porque se suscriban a un nivel pago», ha sentenciado Bluesky.

Asimismo, la red social ha matizado que tampoco venderá los datos de los usuarios, ni tienen intención de «hiperfinancializar» la experiencia social, a través de la comercialización con tokens o NFT.

Monetización para artistas y desarrolladores

Además de todo ello, Bluesky ha compartido su «orgullo» por la «vibrante comunidad de creadores», incluidos artistas, escritores y desarrolladores, que conforma la plataforma. Teniendo esto en mente, ha anunciado que también establecerán "una vía de monetización voluntaria" para estos usuarios.

Se trata de la creación de una serie de servicios de pago, ideados para que las personas tengan una forma de apoyar a sus creadores y proyectos favoritos, mediante pagos voluntarios. "Estamos muy entusiasmados con el camino que estamos tomando: no estamos creando solo otra aplicación social, sino una red completa que ofrece a los usuarios libertad y opciones", ha concluido Bluesky.

Finalmente, la plataforma ha compartido que ha alcanzado una recaudación de 15 millones de dólares en su última ronda de financiación liderada por la compañía inversora en criptomonedas Blockchain Capital. «Esto no cambia el hecho de que la aplicación Bluesky y el Protocolo AT no utilizan cadenas de bloques ni criptomonedas», ha matizado.