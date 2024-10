Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare III y Warzone llegarán a Xbox Cloud Gaming el 25 de octubre

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de tres entregas de la saga Call of Duty, como son Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone, en su servicio de videojuegos en la nube Xbox Cloud Gaming (Beta), que estarán disponibles a partir del próximo viernes 25 de octubre.

La compañía de videojuegos ya anunció la fecha de lanzamiento de la nueva entrega de la franquicia de Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 6, en el marco del Xbox Games Showcase 2024, cuando detalló que llegaría el 25 de octubre y adelantó que se podría jugar desde la suscripción Game Pass. Ahora, además de este nuevo lanzamiento de la conocida saga de estilo bélico y disparos en primera persona, Xbox ha anunciado que los usuarios también podrán jugar las entregas anteriores, Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone, a través del servicio de videojuegos en la nube de Xbox, a partir del mismo viernes 25 de octubre. Se trata de la primera vez que los usuarios podrán acceder a las entregas de Call of Duty a través del servicio de juego en la nube Xbox Cloud Gaming (Beta). No obstante, se ha de tener en cuenta que, en el caso de Modern Warfare III y la experiencia Battle Royale Warzone, estarán disponibles únicamente para miembros de Game Pass Ultimate. De esta forma, los jugadores podrán participar en aventuras y cumplir misiones mediante una conexión en 'streaming', por lo que podrán llevar Call of Duty a dispositivos compatibles, incluyendo móviles iOS y Android, televisores Samsung y Amazon Fire TV e, incluso, a dispositivos de realidad virtual Meta Quest, además de las consolas Xbox y el PC, según ha especificado la compañía en un comunicado en su blog. Tal y como lo ha definido la vicepresidenta corporativa de Experiencias y plataformas de juegos, Ashley McKissick, esta integración en el servicio en la nube es "una novedad para la franquicia Call of Duty y una victoria para la comunidad". Con todo ello, los jugadores podrán acceder a las tres entregas de Call of Duty a través de Xbox Cloud Gaming (Beta), a partir de las 19:00 horas del viernes 25 de octubre en España.