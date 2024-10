Meta entrena sus modelos de IA con las imágenes y vídeos compartidos con Meta AI a través de las gafas Ray-Ban Meta

Meta ha confirmado que pueden entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) con cualquier imagen o vídeo que los usuarios compartan con el asistente Meta AI a través de las gafas Ray-Ban Meta con las nuevas funciones de análisis recientemente presentadas.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg anunció la pasada semana nuevas funciones y herramientas impulsadas por IA que llegarán a sus gafas Ray-Ban Meta, en el marco de su evento anual Meta Connect 2024, entre las que presentó la posibilidad de interaccionar de forma más natural con el asistente, así como el soporte para entrada de vídeo en Meta AI.

Con esta última función, los usuarios pueden llevar a cabo acciones como explorar una ciudad y que Meta AI acompañe la experiencia ofreciendo información sobre los puntos de referencia que se estén visitando en tiempo real. Para ello, analiza las imágenes que el usuario está viendo en el momento.

Siguiendo esta línea, otra de las características anunciadas fue que el sistema de visión de las gafas también permite escanear elementos visuales como texto o códigos QR y, en base a ello, llevar a cabo acciones como llamadas.

Estas opciones tratan de prestar servicios útiles a los usuarios mediante el asistente Meta AI, sin embargo, la compañía ha confirmado que cualquier imagen que se comparta con el asistente para utilizar estas funciones se puede utilizar posteriormente para entrenar sus modelos de IA.

Concretamente, la tecnológica ha matizado que estas imágenes y vídeos compartidos con Meta AI se pueden utilizar en «lugares donde la IA multimodal está disponible», es decir, actualmente en Estados Unidos y Canadá, como ha explicado el gerente de Comunicaciones de Políticas de Meta, Emil Vazquez, en declaraciones a TechCrunch.

No obstante, la compañía también ha aclarado que no utiliza las fotografías y vídeos capturados con las gafas Ray-Ban Meta siempre que no se utilicen con las funciones del asistente Meta AI. Por tanto, en el momento en el que, por ejemplo, se solicita al asistente que analice un vídeo a través de las gafas para obtener más información sobre un lugar que se esté visitando es cuando estas imágenes pueden utilizarse para el entrenamiento de modelos de IA.

Esto implica que la compañía estadounidense puede utilizar cualquier imagen que los usuarios estén viendo a través de las gafas Ray-Ban Meta para entrenar sus nuevos modelos de IA, lo que puede resultar en compartir imágenes de lugares personales, como los hogares de los usuarios, u otro tipo de información delicada.

No obstante, Meta ha señalado que esta actividad está claramente detallada en la interfaz de usuario de Ray-Ban Meta. Asimismo, ha indicado que este uso se especifica en los términos de servicio del asistente Meta AI, donde la compañía establece que los usuarios tienen la opción de compartir imágenes con IA y, una vez se comparten, aceptan que Meta «analizará dichas imágenes, incluidos los gestos faciales, con IA».

Por el momento, el uso de esta información para desarrollar y mejorar los modelos de IA de Meta no se lleva a cabo en los países y regiones de la Unión Europea, de cara a cumplir con las exigencias de privacidad y seguridad de la legislación comunitaria, tal y como detalla la tecnológica en su página de Política de privacidad.