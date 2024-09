El creador original de Flappy Bird se desmarca de la nueva versión del juego, que guarda relación con las criptomonedas

El creador original del videojuego móvil Flappy Bird, Dong Nguyen, ha señalado que no está involucrado en el desarrollo de la nueva versión, anunciada recientemente por la Flappy Bird Foundation, al tiempo que ha compartido que no vendió los derechos de marca y que no apoya las criptomonedas con las que se está relacionado el nuevo título.

El videojuego para 'smartphones' Flappy Bird fue un título aclamado entre los jugadores durante los años 2013 y 2014. Sin embargo, a pesar de congregar millones de fans, su desarrollador Dong Nguyen anunció su retirada de las tiendas de aplicaciones apenas un año después de su lanzamiento, cuando compartió que no podía soportar la presión que le estaba ocasionando el éxito que había obtenido. En este marco, tal y como se pudo conocer la pasada semana, un grupo de fans del videojuego anunció la vuelta de Flappy Bird, diez años después de su cierre, a través de la compañía The Flappy Bird Foundation, con la que se han asociado para, según indicaron, comprar los derechos legales de la marca y relanzar el título. En su anuncio, la organización señaló que, para lanzar esta nueva versión, pensada para navegadores web, así como para dispositivos iOS y Android, habían adquirido la marca registrada oficial Flappy Bird, que era propiedad de la compañía estadounidense Gametech Holdings LLC. Asimismo, también indicó que habían trabajado con el «predecesor» del videojuego, aunque no hicieron referencia a Nguyen. Ahora, el desarrollador original de Flappy Bird, Dong Nguyen, se ha pronunciado por primera vez desde el año 2017 en la red social X (antigua Twitter), con una publicación en la que ha asegurado que no ha formado parte del proyecto de desarrollo de la nueva versión anunciada del juego, así como para incidir en que no ha vendido «nada», haciendo referencia a la marca de Flappy Bird. En este sentido, según muestra una demanda contra la marca Flappy Bird, recogida por medios como The Verge, la desarrolladora de videojuegos Gametech se hizo con los con los derechos del videojuego móvil alegando que estaba abandonado y reclamando la marca, después de que Nguyen no respondiese como su autor en diversas advertencias por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Noticias relacionadas Flappy Bird reanuda su vuelo y anuncia su regreso para navegadores web y dispositivos iOS y Android Como resultado, ésta declaró finalmente abandonada la marca Flappy Bird y, ante las reclamaciones de Gametech Holdings LLC, acabó siendo de su propiedad. Por tanto, es a esta empresa desarrolladora de videojuegos a la que la Flappy Bird Foundation ha comprado los derechos de marca. Es por todo ello que el creador del conocido videojuego del pájaro volador ha reiterado que no ha vendido la marca Flappy Bird a nadie y, sin embargo, la Flappy Bird Foundation apela a la versión original para anunciar el lanzamiento del nuevo título. Criptomonedas involucradas Además de todo ello, en la publicación compartida por Dong Nguyen, el desarrollador también señala que no apoya las criptomonedas. Esto hace referencia a un posible uso de Flappy Bird como parte del mercado de criptomonedas en la plataforma de blockchain Solana. Así lo ha dado a conocer el investigador de ciberseguridad Varun Biniwale, quien, tras acceder a páginas ocultas en el sitio web de Flappy Bird Foundation, encontró una página en la que se detallaba que Flappy Bird podría «volar más alto que nunca en Solana mientras se eleva hacia la Web 3.0». De hecho, tal y como se puede ver en la página en cuestión (recuperada por archive.org), se indica que los usuarios podrán «construir, crear, jugar y apostar». Por tanto, el nuevo videojuego móvil muestra relación con actividades de criptomonedas, algo que Nguyen no apoya, tal y como ha sentenciado en su publicación. No obstante, se desconoce si los planes de la Flappy Bird Foundation respecto a las criptomonedas son un proyecto que ha sido eliminado, que se estaba probando o que se planea lanzar en un futuro.