Amazon Games desarrollará juegos para la siguiente generación de Nintendo Switch

Amazon Games ha confirmado el desarrollo de videojuegos para la consola Nintendo Switch y también para su siguiente generación, aunque apuesta por esperar a que la consola esté completamente terminada una vez llegue al mercado para que todo funcione correctamente.

La división de videojuegos de Amazon reúne tanto la plataforma de juego en la nube, Prime Gaming, como los títulos de desarrollo propio, con un catálogo que incluye Throne and Liberty, New World, Lost Ark. King of Meat y Blue Protocolo, con otros en proceso.

Este sello de desarrollo lanzó primero juegos para PC (New World y Lost Ark), y posteriormente amplío la disponibilidad a otras plataformas. Ahora, su director ejecutivo, Christoph Hartmann, ha confirmado su compromiso con Nintendo.

En concreto, Hartmann se ha referido a la siguiente generación de Nintendo Switch, que se espera que llegue el próximo año. Para él, la Switch actual es «un producto fantástico» y por ello planean desarrollar juegos para esta consola, con la vista puesta en su sucesora, como ha compartido en una entrevista con IGN.

https://www.ign.com/articles/amazon-games-boss-says-label-wi...

Sin embargo, Hartmann ha llamado a la calma. «Sí, obviamente planeamos desarrollar juegos para ella y no puedo esperar a que salga. Quiero decir, honestamente, prefiero que esperen un año y la tengan perfecta a que se apresuren a sacarla al mercado y que todos nos quejemos de que no funciona bien», ha expresado el directivo.

Asimismo,y atendiendo al desarrollo, cree que «la mayoría de los desarrolladores que no son de Nintendo no están haciendo exclusivamente títulos para Switch», sino que «siempre son parte de una mezcla de cartera de plataformas».