GreedFall 2, Croak, Beyond Galaxyland y Dwarven Realms, entre los 50 juegos presentados en Future Game Show

La feria de videojuegos europea Gamescom 2024 ha acogido las novedades de próximos lanzamientos con una amplio catálogo de títulos indie como GreedFall 2, Croak, Beyond Galaxyland, Faaast Penguin y Dwarven Realms.

Future Game Show, el evento centrado en próximos lanzamientos, ha acogido novedades de 50 títulos con motivo de la feria europea Gamescom 2024, que abarca desde juegos de estudios independientes hasta producciones AAA.

Este evento ha acogió los avances de Retrieval, un videojuego de terror, acción y supervivencia, desarrollado por el estudio español 333Studios, donde el jugador se pondrá en la piel de Hana Loshe, una comandante en busca de su tripulación perdida en Ryhalian, un planeta a billones de millas de La Tierra. Llegará próximamente a PlayStation.

Nacon, por su parte, ha mostrado la jugabilidad de dos de sus títulos: el RPG narrativo del estudio Spiders GreedFall 2: The Dying World (24 septiembre); y Ravenswatch, un juego cooperativo 'roguelike' de acción que revisita cuentos y leyendas de todo el mundo.

El estudio 'indie' Crater Studios ha confirmado que el 27 de septiembre llegará finalmente Dwarven Realms. Este título RPG de acción para PC lleva en acceso anticipado desde diciembre de 2022 y permite a los jugadores enfrentarse a hordas de monstruos.

Beyond Galaxyland, de United Label, ofrece una aventura de rol retrofuturista protagonizada por un estudiante de instituto y su conejillo de indias armado en una misión para salvar la Tierra. Llegará el 24 de septiembre. Este mismo día también llegará a Bloomtown: A Different Story, un RPG narrativo inspirado en el Estados Unidos de los años 60 que ofrece combate por turnos con monstruos y mecánicas sociales.

Bionic Bay llegará a PC en 2025, con una propuesta de juego de plataformas y puzles ambientada en un mundo antiguo. También llegará el próximo año Mars Attracts, el videojuego inspirado en película homónima de Tim Burton. Antes, el 29 de agosto, aterrizará en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC Akimbot, un juego de plataformas protagonizado por dos robots, desarrollado por Evil Raptor.

Woodrunner Games ha presentado Croak, un plataformas protagonizado por una rana con corona y capa que resulta ser el príncipe de un reino maldito, mientras que Borealys Games ha llevado la secuela de Mages of Mystralia, Echoes of Mystralia. Protagonizado por Mazarim, el protector del Círculo de los recuerdos, que deberá enfrentarse a las sombras del pasado para combatir el olvido que acecha a los habitantes de este mundo.

Otra novedad es Faaast Penguin (septiembre 2024), de historia Inc., un juego de carreras con vehículos tipo karts que pone sobre la pista a hasta 40 pingüinos. Maui the Shapeshifter, de Play on Worlds, pone al jugador en la piel de semidiós Maui, que debe salvar su mundo de la oscuridad, y Pocket Games ha anunciado el juego de ladrones Monaco 2.

Antistatic ha desvelado Phantom Line, un juego de terror psicológico y disparos en primera persona ambientado en una Europa postnuclear. Admite el juego cooperativo con hasta cuatro participantes. Y Bippinbits llamado la atención con el nombre de un videojuego más largo y enrevesado: PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant, protagonizado por el operador de un cañon de defensa en una guerra contra el un invasor alienígena.

También han pasado por este evento Sid Meier's Civilization VII, Black Myth: Wukong, Exoborne, Haunted Paws, Stormforge, The Stone of Madness, Will: Follow the Light, entre otros muchos.