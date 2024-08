Las cartas colecciones de Pokémon llegarán a los móviles el 30 de octubre con Pokémon Pocket

El juego de cartas coleccionables de Pokémon dará el salto a las pantallas de los teléfonos móviles el próximo 30 de octubre de la mano del videojuego Pokémon Pocket.

The Pokémon Company busca replicar la experiencia que ya viven los seguidores de su juego de cartas coleccionables en el mundo real, que debutó en octubre de 1996, con un nuevo videojuego para dispositivos Android e iOS desarrollador por Creatures Inc. y DeNA Co., Ltd.

En él, los usuarios podrán abrir los sobres con un movimiento de su dedo y descubrir las cartas que les permitirán ampliar su colección y crear barajas con las que enfrentarse a otros jugadores en combates estratégicos.

Este juego permitirá abrir dos sobre de mejora al día de manera gratuita y encontrar nuevas cartas inmersivas, que trascienden la ilustración para ofrecer una escena más amplia protagonizada por los pokémon.

La compañía anunció este juego en febrero y ha compartido este lunes el trailer de lanzamiento, que llegará a Google Play Store y App Store el 30 de octubre.