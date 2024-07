Nothing apuesta por el rendimiento, la cámara y el diseño en su nuevo Phone (2a) Plus

Nothing ha se ha centrado en el rendimiento, la cámara y el diseño para desarrollar su nuevo 'smartphone' Phone (2a) Plus, que llega con un procesador personalizado MediaTek 7350 Pro 5G, una batería de 5.000mAh con hasta dos días de autonomía y una cámara principal de 50 megapíxeles.

Phone (2a) Plus está equipado con un procesador MediaTek 7350 Pro 5G, de diseño exclusivo para que el dispositivo soporte el consumo de contenidos de entretenimiento de los usuarios. Está fabricado con un proceso de 4 nanómetros de segunda generación y funciona a 3,0 Ghz.

El rendimiento de este 'smartphone' está respaldado por la solución Smart Clean de Nothing, que limpia regularmente los archivos del sistema que no se utilizan. También agiliza la transferencias de archivos con la tecnología NTFS y aumenta la RAM de forma efectiva hasta 20 GB con RAM Booster.

Phone (2a) Plus tiene una batería de 5.000 mAh y ofrece autonomía de hasta dos días con una carga completa, y es compatible con el sistema de carga rápida de 50W, que puede cargar hasta un día de duración en menos de 20 minutos.

La cámara de este 'smartphone' integra un sistema de dos sensores de 50 megapíxeles: uno principal de que absorbe la luz con una lente f/1,88 y un ultra gran angular con un campo de visión de 114 grados. En la parte frontal, la cámara de 50 MP admite la captura de vídeos 4K a 30 FP y de fotos HDR.

Un modo nocturno permite, según ha destacado Nothing, obtener imágenes con el mismo nivel de detalle y colorido que cuando es de día. Y consigue fotos realistas con el apoyo de la tecnología propia TrueLens Engine y el modo Vívido basado en IA. La función Ultra XDR -desarrollada con Google- mejora la iluminación en condiciones difíciles ajustando el brillo de los píxeles hasta cinco veces.

Phone (2a) Plus incorpora Android 14 desde el primer momento, y ofrece tres años de actualizaciones de 'software' y cuatro años de actualizaciones de seguridad. Nothing OS 2.6 introduce 'widgets' más funcionales que se complementan con pantallas deslizables y animaciones para ofrecer más niveles de información.

Uno de esos 'widgets' es News Reporter, que aprovecha la integración con ChatGPT para recopilar todos los días las principales noticias en un formato sencillo e intuitivo y leerlas en voz alta por Tim Holbrow, CFO de Nothing.

El dispositivo presenta una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas que reproduce 1.070 millones de colores y alcanza un brillo máximo de 1.300 nits. La tecnología Active Matrix (la AM en AMOLED) tiene un control preciso sobre cada píxel, lo que garantiza una mejor calidad de imagen sin agotar la batería. En la parte trasera Phone (2a) Plus conserva la interfaz Glyph, que anima a consultar los patrones de luz y sonido para solo ver la información más importante.

Phone (2a) Plus presenta dos nuevos colores para los 'smartphones' Nothing: gris metalizado y negro. Estará disponible con una configuración de 12GB de RAM y 256GB de capacidad interna y podrá adquirirse primero en la tienda Nothing Store Soho de Londre a partir del 3 de agosto. En septiembre se anunciará la disponibilidad y el precio en otros mercados